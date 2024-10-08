Адвокат рассказал, что звездные гости вечеринок Puff Daddy заплатили своим жертвам за молчание

Тони Бузби заявил, что следствие по делу Комбса продолжается, и всплывают новые факты и новые имена.

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Адвокат по делу Puff Daddy Тони Бузби, заявил, что некоторые знаменитости, которые могли попасть под обвинения вкупе с рэпером, уже договорились с жертвами, чтобы те не называли их имен, и даже заплатили им, сообщает TMZ.

Шон Комбс, арестованный 16 сентября и обвиненный в ряде преступлений, среди которых торговля людьми, сексуальное насилие и рэкет, является серьезной опасностью для других больших звезд Голливуда. Многие селебрити были завсегдатаями его скандальных "белых вечеринок", и их имена могут фигурировать в списке сообщников музыканта, о котором Бузби говорил ранее. Чтобы не попасть под следствие, звезды начали действовать на опережение, утверждает юрист.

"Все сосредоточены на том, какие еще знаменитости были замешаны, кого назовут, кого раскроют. Я не ожидаю, что это произойдет на этой неделе. Мы хотим убедиться, что, если мы назовем имена людей, помимо мистера Комбса, мы выполнили свою домашнюю работу, потому что это вызовет бурю, и мы это понимаем. Если вы были там, в комнате, участвовали, наблюдали, как это происходит, и ничего не сказали или помогли скрыть это, на мой взгляд, – у вас проблема", – сказал он на пресс-конференции.

Бузби поклялся "агрессивно" вести дела против любого преступника и сказал, что масштабы были широкими.

"Многие люди видели, как происходила эта деятельность, многие люди позволяли ей продолжаться, ничего не говорили, не вмешивались… Все эти лица и организации были замечены", – добавил адвокат.

По словам Тони, он разослал письма с требованиями другим знаменитостям и высокопоставленным лицам, пытаясь дать им возможность спокойно урегулировать ситуацию с потерпевшими.

"В каждом отдельном случае, особенно в таких случаях, поскольку это в интересах жертвы, мы пытаемся решить эти вопросы без подачи публичного иска. Мы уже сделали это с несколькими людьми, о многих из которых вы слышали раньше", – объяснил Бузби. Он имел ввиду, что некоторые знаменитости уже заплатили жертвам материальную компенсацию.

Ранее адвокат говорил, что после ареста рэпера в его юридическую контору обратились более 3000 человек с жалобами на Diddy. Изучив все обращения и перепроверив их, команда юристов выделила 120 инцидентов, по которым уже готовятся иски. 25 из этих людей утверждают, что на момент совершения насилия были несовершеннолетними.

Комбс по-прежнему не признает себя виновным и обещает на суде раскрыть всю правду. Его мать призвала общество не осуждать ее сына раньше времени, а адвокаты музыкального магната уже в третий раз пытаются добиться для него выхода под залог в $50 миллионов.

Ранее Фокус писал, что семья Тупака Шакура возобновляет расследование его смерти после ареста Puff Daddy, а книга бывшей девушки рэпера Ким Портер исчезла из магазинов.