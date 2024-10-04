Книга-дневник покойной девушки Puff Daddy исчезла из продажи

Сборник дневников Ким Портер был опубликован 6 сентября, но уже к концу месяца его изъяли из продажи.

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"Утраченные слова Ким: Путешествие к справедливости с другой стороны", 60-страничная книга девушки Puff Daddy Кимберли Портер, которая скончалась от пневмонии в 47 лет, исчезла из интернет-магазинов Amazon, Barnes & Noble и ряда других площадок, сообщает USA Today. Одной их причин называют то, что Тодд не представил подлинности слов покойной Ким.

Сборик дневников матери троих детей Шона Комбса, с которой рэпер был в отношениях 11 лет, был отредактирован продюсером Тоддом Кристофером Гуззе под псевдонимом Джамал Т. Миллвуд, появился в продаже 6 сентября и, как утверждается, содержал подробности вечеринок Комбса, незаконной деятельности и оскорблений в адрес Портер.

Как пишет Daily Mail, в книге описывается яркая любовная жизнь Комбса с 1990-х годов до последнего года жизни Портер, включая предполагаемые связи с ведущими музыкантами и рэперами как мужского, так и женского пола, а также развратные оргии у него дома, в которых Ким принимала участие по принуждению, будучи на последних сроках беременности.

Автор говорит о том, что нашла и скопировала записи, которые Diddy делал, занимаясь сексом с "молодыми парнями", менеджером которых он был, включая предполагаемую запись с участием 18-летней поп-звезды, впоследствии ставшего поп-иконой. Это видео он хранил ради шантажа своих жертв, утверждала Ким.

В последней записи мемуаров Портер сообщила, что смертельно заболела, и написала своим друзьям : "он меня поймал", а затем позвонила в 911.

Крис Тодд, утверждает, что Ким передала флешку со своими записями близким друзьям.

Адвокат семьи, а также дети Портер Куинси Браун, Кристиан Кинг и Джесси и Д'Лила Комбс заявили, что предполагаемые мемуары являются "подделкой" и что "любой, кто утверждает, что у него есть рукопись, вводит себя в заблуждение".

Ким Портер скончалась 15 ноября 2018 года, ровно за месяц до своего дня рождения. Причиной ее смерти назвали пневмонию, однако в свете последних событий многие поклонники звезды требуют провести новое расследование ее смерти.

Ранее Фокус писал, что Голливуд напуган арестом Комбса.