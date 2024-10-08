Адвокат розповів, що зіркові гості вечірок Puff Daddy заплатили своїм жертвам за мовчання

Тоні Бузбі заявив, що слідство у справі Комбса триває, і спливають нові факти і нові імена.

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Адвокат у справі Puff Daddy Тоні Бузбі заявив, що деякі знаменитості, які могли потрапити під звинувачення укупі з репером, уже домовилися з жертвами, щоб ті не називали їхніх імен, і навіть заплатили їм, повідомляє TMZ.

Шон Комбс, заарештований 16 вересня і звинувачений у низці злочинів, серед яких торгівля людьми, сексуальне насильство і рекет, є серйозною небезпекою для інших великих зірок Голлівуду. Багато селебріті були завсідниками його скандальних "білих вечірок", і їхні імена можуть фігурувати в списку спільників музиканта, про який Бузбі говорив раніше. Щоб не потрапити під слідство, зірки почали діяти на випередження, стверджує юрист.

"Усі зосереджені на тому, які ще знаменитості були замішані, кого назвуть, кого розкриють. Я не очікую, що це станеться цього тижня. Ми хочемо переконатися, що, якщо ми назвемо імена людей, крім містера Комбса, ми виконали свою домашню роботу, тому що це викличе бурю, і ми це розуміємо. Якщо ви були там, у кімнаті, брали участь, спостерігали, як це відбувається, і нічого не сказали або допомогли приховати це, на мій погляд, — у вас проблема", — сказав він на прес-конференції.

Бузбі поклявся "агресивно" вести справи проти будь-якого злочинця і сказав, що масштаби були широкими.

"Багато людей бачили, як відбувалася ця діяльність, багато людей дозволяли їй тривати, нічого не говорили, не втручалися... Усі ці особи та організації були помічені", — додав адвокат.

За словами Тоні, він розіслав листи з вимогами іншим знаменитостям і високопоставленим особам, намагаючись дати їм можливість спокійно врегулювати ситуацію з потерпілими.

"У кожному окремому випадку, особливо в таких випадках, оскільки це в інтересах жертви, ми намагаємося вирішити ці питання без подання публічного позову. Ми вже зробили це з кількома людьми, про багатьох з яких ви чули раніше", — пояснив Бузбі. Він мав на увазі, що деякі знаменитості вже заплатили жертвам матеріальну компенсацію.

Раніше адвокат говорив, що після арешту репера до його юридичної контори звернулися понад 3000 осіб зі скаргами на Diddy. Вивчивши всі звернення і перевіривши їх ще раз, команда юристів виділила 120 інцидентів, за якими вже готуються позови. 25 із цих людей стверджують, що на момент вчинення насильства були неповнолітніми.

Комбс, як і раніше, не визнає себе винним і обіцяє на суді розкрити всю правду. Його мати закликала суспільство не засуджувати її сина завчасно, а адвокати музичного магната вже втретє намагаються домогтися для нього виходу під заставу в $50 мільйонів.

Раніше Фокус писав, що сім'я Тупака Шакура відновлює розслідування його смерті після арешту Puff Daddy, а книга колишньої дівчини репера Кім Портер зникла з магазинів.