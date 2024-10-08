Инсайдер рассказал, почему Голливуд боится Puff Daddy даже в тюрьме

В свое время Шон Комбс помог многим людям, и теперь они считают себя ему обязанными.

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Многие знаменитости, которые дружили с Puff Daddy (Шон Комбс) и были гостями его "белых вечеринок", боятся его, несмотря на то, что уже несколько недель он находится под стражей в федеральном учреждении по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и по нескольким гражданским искам. Об этом таблоиду People рассказал собственный источник.

"Он такой могущественный. Все боялись перечить ему. Даже несмотря на то, что сейчас он за решеткой, он все еще такой могущественный. Мы все знали это еще тогда. Он невероятно умен. Он знает много людей, и он помог многим людям — так что многие люди ему обязаны. Он это знает", – утверждает инсайдер.

Он добавил, что Diddy был помешан на контроле за всеми и всем. Это часто приписывалась его творческому гению.

Тем временем рэпер продолжает отрицать любые обвинения против него. Его адвокатам уже дважды отказали в освобождении Комбса под залог в $50 миллионов.

Мать Шона обратилась к СМИ с просьбой перестать осуждать и обсуждать ее сына до тех пор, пока он не выступит в суде. 84-летняя Дженис Смоллс Комбс добавила, что для нее стало ударом то, что он избивал бывшую девушку Кэсси Вентуру, однако считает, что его согласие на мирное урегулирование с потерпевшей открыло путь для желающих на нем нажиться.

В свою очередь голливудские звезды открещиваются от дружбы с рэпером. Актер Эштон Катчер, который был в хороших отношениях с Шоном около лет, уже заявил, что жалеет об их дружбе, а Ким Кардашьян наняла адвокатов, чтобы защитить себя в случае возможных неприятностей.

Арест Puff Daddy привел к тому, что семья Тупака Шакура, убитого в 1996 году, решила возобновить расследование его смерти. В прошлом году один из задержанных по этому делу, Дуэйн "Кеффи Ди" Дэвис, заявил, что Комбс заплатил миллион долларов за ликвидацию артиста.

Ранее Фокус писал, что некоторые звездные гости вечеринок Puff Daddy заплатили своим жертвам за молчание.