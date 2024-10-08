Інсайдер розповів, чому Голлівуд боїться Puff Daddy навіть у в'язниці

Свого часу Шон Комбс допоміг багатьом людям, і тепер вони вважають себе йому зобов'язаними.

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Багато знаменитостей, які дружили з Puff Daddy (Шон Комбс) і були гостями його "білих вечірок", бояться його, попри те, що вже кілька тижнів він перебуває під вартою у федеральній установі за звинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та за кількома цивільними позовами. Про це таблоїду People розповіло власне джерело.

"Він такий могутній. Усі боялися перечити йому. Навіть попри те, що зараз він за ґратами, він усе ще такий могутній. Ми всі знали це ще тоді. Він неймовірно розумний. Він знає багато людей, і він допоміг багатьом людям — тож багато людей йому зобов'язані. Він це знає", — стверджує інсайдер.

Він додав, що Diddy був схиблений на контролі за всіма і всім. Це часто приписували його творчому генію.

Тимчасом репер продовжує заперечувати будь-які звинувачення проти нього. Його адвокатам уже двічі відмовили у звільненні Комбса під заставу в $50 мільйонів.

Мати Шона звернулася до ЗМІ з проханням перестати засуджувати й обговорювати її сина доти, доки він не виступить у суді. 84-річна Дженіс Смоллс Комбс додала, що для неї стало ударом те, що він бив колишню дівчину Кессі Вентуру, однак вважає, що його згода на мирне врегулювання з потерпілою відкрила шлях для охочих на ньому нажитися.

Натомість голлівудські зірки відхрещуються від дружби з репером. Актор Ештон Катчер, який мав добрі стосунки з Шоном, уже заявив, що шкодує про їхню дружбу, а Кім Кардаш'ян найняла адвокатів, щоб захистити себе в разі можливих неприємностей.

Арешт Puff Daddy призвів до того, що сім'я Тупака Шакура, убитого 1996 року, вирішила відновити розслідування його смерті. Минулого року один із затриманих у цій справі, Дуейн "Кеффі Ді" Девіс, заявив, що Комбс заплатив мільйон доларів за ліквідацію артиста.

Раніше Фокус писав, що деякі зіркові гості вечірок Puff Daddy заплатили своїм жертвам за мовчання.