Ештон Катчер відхрестився від дружби з Puff Daddy

Ештон Катчер запевняє, що йому нема чого приховувати, і якщо його викличуть до суду, він розповість усе, що йому відомо.

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46-річний голлівудський актор Ештон Катчер, який понад 20 років дружив із Шоном Diddy Комбсом, всерйоз побоюється того, що музичний магнат може обмовити багатьох зі свого оточення, щоб пом'якшити собі вирок у справі про сутенерство, рекет, секс-торгівлю та сексуальне насильство, пише The Express Tribune.

Раніше Катчер добре відгукувався про Puff Daddy і навіть відвідав одну з його знаменитих "білих вечірок". Тоді компанію йому склала Демі Мур, яка на той момент була його дружиною.

Однак у світлі арешту Комбса інсайдери заявили, що Катчер боїться, що реп-зірка може "сказати що завгодно, зробити що завгодно або нацькувати кого завгодно", щоб вибратися з в'язниці.

"Ештон абсолютно шкодує про свою дружбу з Дідді, враховуючи те, що сталося. Він почувається обдуреним, відданим, використаним і маніпульованим. Він відчуває те ж саме стосовно Денні Мастерсона, який був засуджений за зґвалтування до 30 років ув'язнення. Тепер він не довіряє нікому, крім своєї дружини Міли Куніс. Він збирається обмежити коло спілкування своєю сім'єю", — розповіло журналістам джерело, знайоме з Катчером.

Ештон Катчер і Демі Мур на "білій вечірці" Комбса, 2009 рік Фото: Getty

Інсайдери кажуть, що актор з побоюванням чекав повістки до суду після арешту репера.

"Він не хоче вплутуватися в це, але він знає, що його зв'язок означає, що він уже в цьому бере участь. Якщо з ним зв'яжеться влада, він буде повністю співпрацювати, оскільки йому нема чого приховувати. Ештон знає, що цим він сам собі яму вирив, але ніколи за мільйон років він не вірив, що Дідді дійсно робив ці жахливі речі", — додав інформатор.

У жовтні 2023 року Ештон і Міла зазнали критики після того, як поділилися листами підтримки свого колишнього колеги по "Шоу 70-х" Мастерсона, в яких вони благали суддю проявити поблажливість до актора, перш ніж його засудять до 30 років.

Після негативної реакції пара, яка одружилася 2015 року і виховує двох дітей, опублікувала відео з вибаченнями, а Катчер пішов з посади голови своєї організації з боротьби із сексуальним насильством над дітьми.

Раніше Фокус писав, що шокований очевидець розповів про вечірки Puff Daddy. Адвокати потерпілих обіцяють назвати імена спільників репера.