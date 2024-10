"Мені було 6 років": очевидець розповів, що його шокувало на вечірках Puff Daddy

Джастін Літовскі був на вечірці Комбса в 1990-х, проте досі не зміг забути, що він там побачив.

30-річний Джастін Літовскі розповів New York Post, що в 1990-х роках, коли йому було шість років, він був на одній із "білих вечірок" Puff Daddy в Гемптоні. За словами чоловіка, він був шокований непристойними сценами, влаштованими на очах у всіх.

Чоловік згадує, що пішов до маєтку репера зі своєю матір'ю на "денне барбекю".

"Я пам'ятаю багато трави і купу жінок топлес у басейні і навколо басейну", — сказав він.

Джастін Литовські побував на вечірці репера в шість років

Джастін каже, що він хотів поплавати, але не знав, добре це чи погано.

Його мати, Майя Литовські, додала, що теж була шокована:

"Всюди були пляшки і голі жінки. Я не була впевнена, чи було це доречно або нормально. Я задавалася питанням, як взагалі дітей пускали на вечірку". Вона пішла з вечірки о 21:30, провівши в маєтку весь день, але уникаючи травички і напівголих жінок.

На пізніших заходах Шон "Diddy" Комбс запровадив "дитячу комендантську годину": після певного часу дітям наказували покинути захід.

Комбс із балкона говорить про те, що за годину діти мають покинути вечірку

Гостями вечірок репера були багато світових знаменитостей: Jay-Z, Бейонсе, Дженніфер Лопес, Біллі Зейн, Ештон Катчер, Демі Мур, Сара Джессіка Паркер, Періс Гілтон. На фотографіях, які документували тусовки, можна побачити Вілла Сміта, Віру Вонг, Мераю Керрі та інших. Нині селебріті масово відхрещуються від своєї участі в тому, що коїлося після "офіційної" частини вечірок. Кім Кардаш'ян навіть найняла адвоката, щоб попередити будь-які неприємності на свою адресу.

Серед гостей "білих вечірок" був весь Голлівуд

Один із очевидців нещодавно розповів, що Дензел Вашингтон, який теж був серед гостей, одного разу накричав на Комбса, заявивши, що той не поважає людей, і в терміновому порядку покинув особняк музиканта.

Фотографії, отримані ексклюзивно Daily Mail, показують деякі витівки з заходів за ці роки, з шампанським, яке вільно лилося на зірок у бікіні, деякі топлес, тоді як чоловіки, вдягнені у все біле, розважалися на балконах. На знімках, зроблених на передостанній вечірці Дідді 2008 року, напівроздягнені дівчата пустують у басейні. В інших випадках дві дівчини, одягнені тільки в плавки бікіні, цілуються, поки шампанське ллється по їхній голій шкірі.

За словами колишнього інсайдера музичної індустрії Тома Свупа, який розповів про "виживання" на білих вечірках Дідді на своєму каналі на YouTube "First Off In My Opinion: Story Time", вони були розділені на "рівні" доступу.

Том Свуп розповів про вечірки Комбса

Був "загальний вхід", потім низка "рівнів", що закінчувалися входом у святая святих, де відбувалася "справжня" вечірка. Це нібито включало сексуальне приниження гостей чоловічої та жіночої статі за обіцянку контрактів на запис або грошей. Свуп та інші говорили про присутні наркотики — екстазі, кокаїн, які вдихали з найрізноманітніших поверхонь, включно з тілами гостей.

Шон Комбс був заарештований 16 вересня. Його звинувачують у сексуальному насильстві, секс-торгівлі та рекеті. Кількість позовів скоро може зрости до більш ніж 120.

Сам репер усі звинувачення у свій бік категорично заперечує.

