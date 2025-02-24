Адвокати Шона Комбса придумали, як приховати докази проти свого клієнта

Захист Дідді заявив, що обшуки в будинках продюсера були проведені незаконно і що докази, отримані в результаті цих обшуків, не можуть бути використані як докази його провини, оскільки ордери, на підставі яких вони проводилися, суперечать конституційним законам.

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Юридична команда Шона Комбса, він же Puff Daddy, намагається врятувати свого клієнта, якому світить солідний термін за звинуваченням у сексуальному насильстві, торгівлі людьми та рекеті. Юристи вирішили оскаржити ордер на обшук, щоб приховати будь-які докази проти музиканта, пише ABC News.

У своєму клопотанні адвокати вимагають, щоб докази, отримані федеральними прокурорами під час обшуків будинків Шона "Дідді" Комбса в Лос-Анджелесі та Маямі й інших місцях, засекретили, оскільки ордери, які санкціонують ці обшуки, були неконституційними.

За їхніми словами, заявки на ордери на будинки Комбса, облікові записи iCloud, телефони та готельний номер були надто загальними, виключали факти, які могли б бути вигідними для їхнього клієта, і "представляли грубо спотворену картину реальності".

Сильно відредаговане клопотання захисту не розкриває публічно подробиці того, що прокурори начебто проґавили, але каже, що заявки на ордери виключають важливий контекст, який мав би бачити мировий суддя, котрий схвалив їх, зокрема щодо певного свідка, якого, як стверджував захист, було підстави сфабрикувати й прикрасити.

"Але це спрацювало — уряд отримав ордери, злив компрометуючу інформацію, а потім провів рейди в резиденціях Комбса силовим методом. У цьому випадку, замість того щоб надати магістрату, що перевіряє, справедливе резюме, уряд приховав виправдувальні докази, щоб підкріпити свою позицію", — йдеться в документі.

Захист заявив, що деякі з найбільш непристойних подробиць, викладених у заявах на ордер на обшук, походили від неназваного Продюсера-1, чиї звинувачення "ніколи не були правдоподібними". Те, що Продюсер-1 розповів слідчим, відредаговано, але захист заявив, що він "передав історії про свій час роботи на Комбса".

У позові також стверджується, що уряд не планує викликати Продюсера-1 для надання свідчень.

Федеральні прокурори поки що ніяк не прокоментували нового клопотання.

Комбс не визнав себе винним у змові з метою вимагання, торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та проституції, що ґрунтуються на розповідях щонайменше трьох жінок. Захист стверджує, що щонайменше одна з цих жінок, Кессі Вентура, була добровільним учасником імовірних подій, а не примусовим учасником, як припускали прокурори.

Суд уже тричі відмовив Комбсу у звільненні під заставу, а нещодавно юридичну команду його захисту покинув один з адвокатів, заявивши, що в жодному разі не буде більше на боці репера.

Нагадаємо, Фокус писав, що колишня дівчина Шона вагітна третьою дитиною.