Адвокаты Шона Комбса придумали, как скрыть улики против своего клиента

Защита Дидди заявила, что обыски в домах продюсера были проведены незаконно и что улики, полученные в результате этих обысков, не могут быть использованы как доказательства его вины, поскольку ордеры, на основании которых они проводились, противоречат конституционным законам.

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Юридическая команда Шона Комбса, он же Puff Daddy, пытается спасти своего клиента, которому светит солидный срок по обвинению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Юристы решили оспорить ордер на обыск, чтобы скрыть любые улики против музыканта, пишет ABC News.

В своем ходатайстве адвокаты требуют, чтобы доказательства, полученные федеральными прокурорами в ходе обысков домов Шона "Дидди" Комбса в Лос-Анджелесе и Майами и других местах, засекретили, поскольку ордера, санкционирующие эти обыски, были неконституционными.

По их словам, заявки на ордера на дома Комбса, учетные записи iCloud, телефоны и гостиничный номер были слишком общими, исключали факты, которые могли бы быть выгодны их клиету, и "представляли грубо искаженную картину реальности".

Сильно отредактированное ходатайство защиты не раскрывает публично подробности того, что прокуроры якобы упустили, но говорит, что заявки на ордера исключают важный контекст, который должен был видеть мировой судья, одобривший их, в том числе об определенном свидетеле, которого как защита утверждала, имело основания сфабриковать и приукрасить.

"Но это сработало – правительство получило ордера, слило компрометирующую информацию, а затем провело рейды в резиденциях Комбса силовым методом. В данном случае, вместо того чтобы предоставить проверяющему магистрату справедливое резюме, правительство скрыло оправдательные доказательства, чтобы подкрепить свою позицию", – говорится в документе.

Защита заявила, что некоторые из самых непристойных подробностей, изложенных в заявлениях на ордер на обыск, исходили от неназванного Продюсера-1, чьи обвинения "никогда не были правдоподобными". То, что Продюсер-1 рассказал следователям, отредактировано, но защита заявила, что он "передал истории о своем времени работы на Комбса".

В иске также утверждается, что правительство не планирует вызывать Продюсера-1 для дачи показаний.

Федеральные прокуроры пока никак не прокомментировали новое ходатайство.

Комбс не признал себя виновным в сговоре с целью вымогательства, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и проституции, которые основаны на рассказах минимум трех женщин. Защита утверждает, что по меньшей мере одна из этих женщин, Кэсси Вентура, была добровольным участником предполагаемых событий, а не принужденным участником, как предполагали прокуроры.

Суд уже трижды отказал Комбсу в освобождении под залог, а недавно юридическую команду его защиты покинул один из адвокатов, заявив, что ни в коем случае не будет больше на стороне рэпера.

Напомним, Фокус писал, что бывшая девушка Шона беременна третьим ребенком.