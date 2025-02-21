"Ни при каких обстоятельствах": один из адвокатов Puff Daddy отказался его защищать

Юрист не стал комментировать свое решение, отметив, что прокуроры не возражали против него.

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Адвокат Энтони Рикко, защищавший Шона Комбса, он же Puff Daddy, покинул юридическую команду, сделав напоследок неоднозначное заявление, сообщает The Economic Times.

"Ни при каких обстоятельствах я не могу продолжать эффективно выступать в качестве адвоката Шона Комбса", – говорится в ходатайстве об отзыве адвоката, поданном в Нью-Йорке накануне. В уведомлении добавлено, что до подачи ходатайства были проведены обсуждения с ведущим адвокатом Марком Агнифило и Рикко.

Юрист отказался предоставлять подробности своего решения, отметив только, что государственные прокуроры были уведомлены и не заняли никакой позиции.

По его словам, отказ не приведет к задержке текущего графика, поскольку Комбс должен предстать перед судом 5 мая этого года.

55-летний опальный музыкальный магнат в настоящее время находится за решеткой в ​​следственном изоляторе "Метрополитен" в Бруклине, Нью-Йорк. Он ждет суда после предъявления ему обвинений в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, сговоре с целью вымогательства, перевозке и вовлечении в проституцию. Ожидается, что он будет находиться под стражей до начала судебного разбирательства в мае. Комбс решительно отверг все обвинения.

В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение за рэкет и минимум 15 лет за торговлю людьми в сексуальных целях.

Прокуроры заявили, что Комбс использовал "власть и престиж", которыми он обладал как музыкальный магнат, чтобы запугивать, угрожать и заманивать женщин в свою орбиту, часто под предлогом романтических отношений.

В свою очередь рэпер подал в суд на NBC Universal из-за документального фильма, где, по его словам, он ложно обвиняется в том, что является серийным убийцей, вступавшим в половую связь с несовершеннолетними девочками. В иске говорится, что документальный фильм "Дидди: Создание плохого парня" включал в себя заявление, о котором компания знала как о ложном.

"Действительно, вся предпосылка документального фильма предполагает, что господин Комбс совершил многочисленные отвратительные преступления, включая серийные убийства, изнасилования несовершеннолетних и торговлю несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации, и пытается грубо психологизировать его. Он злонамеренно и безосновательно делает вывод, что господин Комбс является "монстром" и "воплощением Люцифера" с "большим сходством" с Джеффри Эпштейном", – говорится в иске.

Премьера документального фильма состоялась в прошлом месяце на Peacock TV, потоковом сервисе сети.

Ранее Фокус писал, что семья Тупака Шакура решила возобновить расследование его смерти после ареста Puff Daddy, а бывшая девушка обвинила его в изнасиловании.