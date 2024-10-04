"Мне было 6 лет": очевидец рассказал, что его шокировало на вечеринках Puff Daddy
Джастин Литовски был на вечеринке Комбса в 1990-ых, однако до сих пор не смог забыть, что он там увидел.
30-летний Джастин Литовски рассказал New York Post, что в 1990-х годах, когда ему было шесть лет, он был на одной из "белых вечеринок" Puff Daddy в Хэмптоне. По словам мужчины, был шокирован непристойными сценами, устроенными на виду у всех.
Мужчина вспоминает, что пошел в особняк рэпера со своей матерью на "дневное барбекю".
"Я помню много травы и кучу женщин топлес в бассейне и вокруг бассейна", — сказал он.
Джастин говорит, что он хотел поплавать, но не знал, хорошо это или плохо.
Его мать, Майя Литовски, добавила, что тоже была в шоке:
"Повсюду были бутылки и голые женщины. Я не была уверена, было ли это уместно или нормально. Я задавалась вопросом, как вообще детей пускали на вечеринку". Она ушла с вечеринки в половине десятого вечера, проведя в особняке весь день, но избегая травки и полуголых женщин.
На более поздних мероприятиях Шон "Diddy" Комбс ввел "детский комендантский час": после определенного времени детям приказывали покинуть мероприятие.
Гостями вечеринок рэпера были многие мировые знаменитости, Jay-Z, Бейонсе, Дженнифер Лопес, Билли Зейн, Эштон Катчер, Деми Мур, Сара Джессика Паркер, Пэрис Хилтон. На фотографиях, которые документировали тусовки, можно увидеть Уилла Смита, Веру Вонг, Мэрайю Кэрри и других. Сейчас селебрити массово открещиваются от своего участия в том, что творилось после "официальной" части вечеринок. Ким Кардашьян даже наняла адвоката, чтобы предупредить любые неприятности в свой адрес.
Один из очевидцев недавно рассказал, что Дензел Вашингтон, который тоже был среди гостей, однажды накричал на Комбса, заявив, что тот не уважает людей, и в срочном порядке покинул особняк музыканта.
Фотографии, полученные эксклюзивно Daily Mail, показывают некоторые выходки с мероприятий за эти годы, с шампанским, свободно лившимся на звезд в бикини, некоторые топлес, в то время как мужчины, одетые во все белое, развлекались на балконах. На снимках, сделанных на предпоследней вечеринке Дидди в 2008 году, полураздетые девушки резвятся в бассейне. В других случаях две девушки, одетые только в плавки бикини, целуются, пока шампанское льется по их голой коже.
По словам бывшего инсайдера музыкальной индустрии Тома Свупа, который рассказал о "выживании" на белых вечеринках Дидди на своем канале на YouTube "First Off In My Opinion: Story Time", они были разделены на "уровни" доступа.
Был "общий вход", затем ряд "уровней", заканчивающихся входом в святая святых, где происходила "настоящая" вечеринка. Это якобы включало сексуальное унижение гостей мужского и женского пола за обещание контрактов на запись или денег. Свуп и другие говорили о присутствующих наркотиках — экстази, кокаине, которые вдыхались с самых разных поверхностей, включая тела гостей.
Шон Комбс был арестован 16 сентября. Его обвиняют в сексуальном насилии, секс-торговле и рэкете. Количество исков скоро может возрасти до более чем 120.
Сам рэпер все обвинения в свою сторону категорически отрицает.
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