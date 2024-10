"Мне было 6 лет": очевидец рассказал, что его шокировало на вечеринках Puff Daddy

Джастин Литовски был на вечеринке Комбса в 1990-ых, однако до сих пор не смог забыть, что он там увидел.

30-летний Джастин Литовски рассказал New York Post, что в 1990-х годах, когда ему было шесть лет, он был на одной из "белых вечеринок" Puff Daddy в Хэмптоне. По словам мужчины, был шокирован непристойными сценами, устроенными на виду у всех.

Мужчина вспоминает, что пошел в особняк рэпера со своей матерью на "дневное барбекю".

"Я помню много травы и кучу женщин топлес в бассейне и вокруг бассейна", — сказал он.

Джастин Литовски побывал на вечеринке рэпера в шесть лет

Джастин говорит, что он хотел поплавать, но не знал, хорошо это или плохо.

Его мать, Майя Литовски, добавила, что тоже была в шоке:

"Повсюду были бутылки и голые женщины. Я не была уверена, было ли это уместно или нормально. Я задавалась вопросом, как вообще детей пускали на вечеринку". Она ушла с вечеринки в половине десятого вечера, проведя в особняке весь день, но избегая травки и полуголых женщин.

На более поздних мероприятиях Шон "Diddy" Комбс ввел "детский комендантский час": после определенного времени детям приказывали покинуть мероприятие.

Комбс с балкона говорит о том, что через час дети должны покинуть вечеринку

Гостями вечеринок рэпера были многие мировые знаменитости, Jay-Z, Бейонсе, Дженнифер Лопес, Билли Зейн, Эштон Катчер, Деми Мур, Сара Джессика Паркер, Пэрис Хилтон. На фотографиях, которые документировали тусовки, можно увидеть Уилла Смита, Веру Вонг, Мэрайю Кэрри и других. Сейчас селебрити массово открещиваются от своего участия в том, что творилось после "официальной" части вечеринок. Ким Кардашьян даже наняла адвоката, чтобы предупредить любые неприятности в свой адрес.

Среди гостей "белых вечеринок" был весь Голливуд

Один из очевидцев недавно рассказал, что Дензел Вашингтон, который тоже был среди гостей, однажды накричал на Комбса, заявив, что тот не уважает людей, и в срочном порядке покинул особняк музыканта.

Фотографии, полученные эксклюзивно Daily Mail, показывают некоторые выходки с мероприятий за эти годы, с шампанским, свободно лившимся на звезд в бикини, некоторые топлес, в то время как мужчины, одетые во все белое, развлекались на балконах. На снимках, сделанных на предпоследней вечеринке Дидди в 2008 году, полураздетые девушки резвятся в бассейне. В других случаях две девушки, одетые только в плавки бикини, целуются, пока шампанское льется по их голой коже.

По словам бывшего инсайдера музыкальной индустрии Тома Свупа, который рассказал о "выживании" на белых вечеринках Дидди на своем канале на YouTube "First Off In My Opinion: Story Time", они были разделены на "уровни" доступа.

Том Свуп рассказал о вечеринках Комбса

Был "общий вход", затем ряд "уровней", заканчивающихся входом в святая святых, где происходила "настоящая" вечеринка. Это якобы включало сексуальное унижение гостей мужского и женского пола за обещание контрактов на запись или денег. Свуп и другие говорили о присутствующих наркотиках — экстази, кокаине, которые вдыхались с самых разных поверхностей, включая тела гостей.

Шон Комбс был арестован 16 сентября. Его обвиняют в сексуальном насилии, секс-торговле и рэкете. Количество исков скоро может возрасти до более чем 120.

Сам рэпер все обвинения в свою сторону категорически отрицает.

