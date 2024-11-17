Украинские звезды в День студента поделились воспоминаниями из своих студенческих лет

Ежегодно традиционно 17 ноября отмечают Международный день студента. День который празднуют все студенты мира. Для кого-то День студента — это просто обычный день в календаре, а для кого-то — повод встретиться с друзьями и повеселиться. Однако, кто и как бы не воспринимал этот праздник, все, кто познал вкус студенческой жизни всегда найдут, что интересного рассказать.

Традиционно, 17 ноября, в Украине и мире отмечают Международный День студента. Этот тот день, когда все студенты учебных заведений воспринимают как почетный праздник, ведь студенчество — это тот период, который проходит очень быстро, однако воспоминания из него остаются на всю жизнь. В этот день специально для Фокуса украинские звезды рассказали о том, какими были их студенческие годы.

Victoria Niro Фото: Максим Лісовий

Украинская певица Victoria Niro, что ее учеба и те самые "золотые студенческие годы" выпали на пандемию и полномасштабное вторжение. Однако на первом курсе Victoria Niro успела стать звездой аудитории.

"Однажды, на актерском мастерстве у нас была репетиция со стульями. Звучит просто, правда? Но не в этот раз! Я была как всегда одета в свои любимые джинсы с цепочками. Пара закончилась, и все собирались идти, но одна из этих цепочек зацепилась за стульчик так, что я буквально была прикована к нему. И тут началось... Одногруппники пытались меня освободить из этой ловушки, но ничего не получалось. Кто-то пытался распутать цепочку, кто-то поднимал стульчик, а я сидела и думала о своей беспомощности. Прошло 10 минут, потом 20... 30... уже стукнуло 40, а я все еще сижу! Тем временем мой телефон остался в сумке, он был на беззвучном, и я не могла ответить на звонки мамы. Она не выдержала и приехала в университет, потому что думала, что все, капец — я или потерялась, или цыгане похитили И вот она входит в аудиторию, а перед ней картина: ее дочь сидит на стульчике, окруженная одногруппниками, которые безрезультатно пытаются ее освободить. Мама стоит в дверях и не может понять, что происходит, а потом начинает смеяться со словами: "Ну, Вика, и вот почему я не удивлена?" В конце концов, мама помогла мне освободиться — разрезали те кандалы и разошлись по домам. Но этот день остался в памяти всех нас надолго. Потом каждый раз, когда мы видели стульчики на паре, все спрашивали: "Вика, цепуры не забыла?" — вспомнила девушка.

ИРИНА ПИСТРЮГА Фото: Пресслужба

Блогер Ирина Пистрюга вспомнила, как будучи студенткой пришла на пары не подготовившись, но это не помешало ей удачно списать самостоятельную работу, сидя прямо перед носом у преподавателя.

"Прошу всех преподавателей и педагогов пропустить следующий рассказ, потому что это мой подарок-лайфхак всем студентам. Когда-то я не подготовилась к самостоятельной и поняла: это вызов. Преподаватель прямо передо мной, строгий, как охранник, а у меня — только ручка и дрожь в пальцах. План был, честно говоря, сложный, но эффективный. Все всегда списывали на последних партах, и я решила обойти эту систему: списывать на первой. И знаете что — преподаватель даже не смотрел на меня, потому что как можно списать на первой парте. Тем более с телефона (да, я люблю риск). Поймать меня было нереально, потому что я сидела, как в театре, где главная роль — мастер-класс по списыванию на первой парте", — вспомнила блогерша.

НИКИТА КИСЕЛЕВ Фото: Пресслужба

Певец Никита Киселев вспомнил о забавном случае во время экзамена.

"Во многих интервью я рассказывал, что мое образование всегда крутилось вокруг музыки, поэтому и самые курьезные истории из студенческих лет всегда были связаны именно с музыкой. Не знаю, насколько смешным был этот момент, но я вспоминаю его и по сей день. Как-то во время экзаменов перед Новым годом я пел новогоднюю песню, которую сам написал. Мы с одногруппниками сделали танцевальную постановку, в которой они также участвовали. Все было, как настоящее шоу для нашей комиссии и для студентов, которые пришли смотреть наш экзамен. Мы поставили стол, накрыли его — было, как новогоднее застолье. Я встал за ним и начал петь песню, как тост. Мы проработали все движения: когда смеяться, когда замирать — все было продумано. Но в определенный момент одногруппники начали делать все совсем иначе и очень громко смеяться. И в этот момент я не удержался и также начал хохотать во время выступления. Это одно из самых ярких воспоминаний из тех лет", — вспомнил певец.

ДАРИЯ ТИЩЕНКО Фото: Пресслужба

Врач-дерматолог и косметолог Дарья Тищенко вспомнила, как однажды в университете преподаватель спутал ее фамилию с фамилией своих знакомых и прямо во время экзамена рассказывал ей свои истории из молодости.

Помню, как на втором курсе наша группа сдавала модуль по одному очень интересному предмету (не могу сказать название, ведь история связана с заведующим кафедрой). В университете Богомольца сдача модулей, как и в целом обучение, отличается от того, что происходит в других заведениях. К нам относились очень требовательно, особенно во время сдачи модулей. Итак, однажды, во время сдачи модуля по важному предмету, экзамен по которому принимал заведующий кафедрой, произошла следующая история. Подхожу я к преподавателю, сажусь напротив него. Он внимательно смотрит на меня и спрашивает мою фамилию. Я без задней мысли отвечаю: "Тищенко Дарья". Его реакция меня очень удивила. Он сказал, что хорошо знаком с моими родственниками, рассказал несколько историй из своей молодости, связанных с ними, сам себе вспомнил юность, посмеялся, порадовался... А я все это время молчала. Тогда он говорит: "Ну что, Дария, ты мне напомнила о молодых годах, о том, как весело мы проводили время с твоими родственниками. За это я готов поставить тебе оценку за модуль". Стоило увидеть его удивленное лицо, когда после его пятиминутной речи о бурной молодости я сказала, что не имею отношения к людям, о которых он рассказывал. Он был очень удивлен, но, к счастью, не сердит. Однако его желание поставить мне зачет куда-то исчезло. Я подумала: "Ну все, сейчас будет разнос". Но он поблагодарил меня за правду, за честность и смелость, отметив, что был поражен моим решением сказать правду и не воспользоваться возможностью быстро получить хорошую оценку и уйти домой. Это был мой сознательный выбор — связать свою жизнь с медициной. Я люблю учиться и считаю необходимым быть честной прежде всего с собой. Модуль я сдала хорошо", — вспомнила Тищенко.

KUTOVYI Фото: Пресслужба

Певец KUTOVYI рассказал, как будучи студентом хотел устроиться на работу. По его словам, тогда он решил искать работу ходя в офисы и предлагая взять его на работу.

"Вспомнить что-то интересное и веселое из студенческих лет непросто, ведь я учился на инженера в КПИ. У нас всегда была какая-то гонка: бесконечные лабораторные, отчеты, хроническая нехватка времени даже на короткие перерывы, не говоря уже о личной жизни. К тому же я не жил в общежитии — первые полтора года ездил в Белую Церковь и обратно, поэтому часто просто выбивался из сил. Понятно, почему вспомнить забавный случай не так легко. Однако есть одно воспоминание, которое до сих пор заставляет меня немного смущаться из-за "испанского стыда". Это произошло между вторым и третьим курсом, в жаркий летний день. Уже появилась определенная уверенность в себе и желание найти первую работу программистом, чтобы начать зарабатывать и стать независимым. Почему-то мы с другом решили, что лучший способ — это выделить целый день и поездить по Киеву, заходя прямо в офисы различных ИТ-компаний с предложением нанять нас. Представьте реакцию HR-менеджеров, когда вместо резюме на почте или сообщений в LinkedIn в двери офисов стучали двое студентов. Они же привыкли к более цивилизованным способам поиска работы: мониторинг вакансий, отправка резюме. А здесь — живьем, без предупреждения, с амбициями и глазами, полными надежды. На тот момент это казалось отличной идеей, и мы искренне верили, что именно так найдем работу. Сейчас я вспоминаю это с улыбкой и немного стесняюсь — насколько же наивными мы были", — вспомнил певец.

ИРИНА АДОНИНА Фото: Пресслужба

Инфлюенсер Ирина Адонина вспомнила свои студенческие годы, в период когда она получала медицинское образование.

"Мое первое образование было медицинским, а как всем известно, студенты-медики — это особый вид людей. Потому что такое обучение — очень сложная специфика, которая требует устойчивой психики, чтобы в достаточно раннем возрасте быть готовым к практике в анатомическом зале, психбольницах и детских медицинских учреждениях. Но несмотря на это — у нас была очень яркая жизнь вне учебы. У нас был любимый клуб, где мы часто собирались, особенно на День студента вечеринки продолжались всю ночь. И также помню, что я начала конкурс красоты в своем университете и подготовка этих мероприятий была просто адской, мы там и смеялись, и плакали. Поэтому мне сложно выделить что-то конкретное, потому что на самом деле каждый день был веселым.

Напомним, ранее мы писали, что Григорий Решетник, Надежда Матвеева и другие рассказали, какой была их студенческая жизнь.