Григорий Решетник, Надежда Матвеева и другие рассказали, какой была их студенческая жизнь

Ежегодно традиционно 17 ноября отмечают Международный день студента. День который празднуют все студенты мира. Для кого-то День студента — это просто обычный день в календаре, а для кого-то — повод встретиться с друзьями и повеселиться. Однако, кто и как бы не воспринимал этот праздник, все, кто познал вкус студенческой жизни всегда найдут, что интересного рассказать.

Специально для Фокуса представители украинского шоубизнеса поделились своими воспоминаниями о студенческих годах.

Татьяна Высоцкая Фото: Пресслужба СТБ

Ведущая программ "Вікна-новини", "ДНК. Свои" на СТБ и общенационального марафона "Единые новости" Татьяна Высоцкая призналась, что ее студенческая жизнь длилась не долго, ведь после первого курса она перевелась на заочное обучение и начала работать.

"Заочники — это особая категория студентов: люди, которые мастерски читают по диагонали и умеют убедительно об этом рассказывать! Был случай, когда от усталости я не имела сил переписать конспект, но нужно было это сделать. Тогда мой парень, который впоследствии стал моим мужем, переписал его за меня, и я была ему невероятно благодарна. Правда, разобрать его почерк было задачей не из легких!" — рассказала Татьяна Высоцкая.

Повар Данил Фото: Пресслужба

Комик, блогер и актер романтической комедии "Песики" Повар Данил вспомнил о своей студенческой жизни в общежитии, где с ним и его друзьями случилась забавная история.

"Я после школы поступил в ПТУ и жил в общежитии с детьми, которые только закончили 9-й класс, поэтому с нами были и воспитатели. Одна из воспитательниц имела прозвище ПУДЕЛЬ, потому что у нее было много волос и они имели объем как у собаки "ПУДЕЛЬ". Всегда она у нас забирала кипятильники и дуйчики, а также заходила в комнату, если мы не ложились спать в 21:00. Очень сильно стучала по дверям. Как-то к нам в гости на ночь зашел в гости друг, тихонько, а Пудель услышала, что мы там болтаем и свет горит, забежала в комнату и била руками нашего гостя широкими замахами. Было смешно, его хотели выселять потом. Интересно было бы узнать, а какая бы была ее реакция, если бы она узнала, что у нее прозвище Пудель. Думаю она была бы очень зла, но хочется верить, что она бы смеялась и согласилась с тем, что она похожа на Пуделя, потому что самоирония это круто! Поэтому очень хочу, чтобы она увидела эту статью. Учился я в Херсоне, в ПТУ номер 9 (Днз ХВПУРГ номер 9). Общежитие было на улице Мира", — рассказал юморист.

Надежда Матвеева Фото: Пресслужба СТБ

Ведущая программ "Позывной Надежда" и "Невероятная правда о звездах" на СТБ Надежда Матвеева призналась, что уже в третий раз проживает этот перод в жизни, который называется студенческая жизнь.

"Сейчас я переживаю свою третью студенческую жизнь, учась на практического психолога в Университете Григория Сковороды в Переяславе. Самое интересное в этом процессе то, что я старше большинства своих преподавателей. С одной стороны, это несколько забавно, а с другой — я могу быть вдохновением для тех, кто в любом возрасте хочет начать новый этап в своей жизни, научиться чему-то новому, освоить интересную профессию. Еще один интересный момент — я совмещаю свое обучение с тем, что сама обучаю других. Как коуч, спикерка и амбассадорка развития женщин, я выступаю на форумах, организовываю мастер-классы, передавая свои знания и опыт. Таким образом, мое студенчество сочетается с преподаванием и поддержкой других на их пути к саморазвитию. Мой пример может помочь тем, кто сомневается, стоит ли возвращаться к учебе. Нужно не бояться становиться студентом, чтобы впоследствии стать специалистом в той сфере, которая вам действительно нравится", — поделилась телеведущая.

Игорь Целип Фото: Пресслужба

Певец Игорь Целип вспоминает, что его студенческие годы, в его понимании были крутыми. По его словам, хоть он изучал право в налоговом вузе, это не мешало ему в свободное от занятий время заниматься его любимым делом. Он ходил на репетиции почти каждый день, и это приносило ему большое удовольствие.

"В первый же день моего обучения в университете я спросил, есть ли у них какой-то творческий коллектив, в котором я мог бы участвовать. Мне очень повезло, ведь в университете был мощный народный ансамбль песни и танца "Созвездие". Это невероятный коллектив профессионалов своего дела, которому я очень благодарен. Благодаря ему я еще больше полюбил сцену и те эмоции, которые испытывал и до сих пор испытываю на ней. С коллективом "Сузір'я" Университета государственной фискальной службы (сейчас, кажется, это Государственный налоговый университет) мы объездили с концертами Киевщину и не только, даже побывали за границей. Помню, как мы пили "не колу" из бутылки из-под колы по дороге на очередной и очень важный для нас концерт в Премьер-дворце в Киеве, а потом на концерте у всех было уж слишком хорошее настроение, за что получили хорошую порку от руководителя. С того момента перед выступлением я алкоголь не употребляю вообще. В университете я нашел своих единомышленников в музыке и друзей, с которыми поддерживаю дружеские отношения до сих пор, даже несмотря на то, что живем далеко друг от друга. Поэтому студенческие годы я всегда вспоминаю и буду вспоминать с теплотой на сердце", — вспомнил певец.

АНГЕЛА Фото: Пресслужба

Певица ANGELA вспомнила, как в кафе возле учебного заведения в период сессии был настоящий "штаб" подготовки к экзаменам.

"В студенческие годы я часто находила вдохновение от преподавателей, которые были настоящими профессионалами и искренне делились своими знаниями. Их лекции увлекали меня, и я чувствовала, что с каждой новой темой открываю целый мир возможностей. После пар у нас была традиция — вместе с одногруппниками идти в уютное кафе недалеко от университета. Мы выбирали любимые места, заказывали кофе и обсуждали, что именно выучили в тот день. Перед сессиями наше кафе становилось настоящим штабом подготовки к экзаменам. Мы вместе перечитывали конспекты, помогали друг другу разобрать сложные темы и часто шутили, поддерживая боевой дух. Это были моменты, когда мы не только учились, но и создавали воспоминания, которые остались со мной навсегда", — вспомнила певица.

Григорий Решетник Фото: прес-служба СТБ

Ведущий проектов телеканала СТБ "Україна має талант", "Холостячка", "Холостяк", "Невероятная правда о звездах" Григорий Решетник рассказал, что сейчас до сих пор причастен к студенческой жизни, чему очень рад.

"С радостью вспоминаю свои студенческие годы, потому что я дипломированный диктор, ведущий телепрограммы и мы пропадали просто в университете — репетиции по актерскому мастерству, технике, речи, различные постановки, мастерство ведущего. Мы снимали различные программы. Помню, как мы переоделись в разных животных. Сейчас это квадробере, а тогда у нас просто была задача снимать детскую программу и разные лисички, мишки, волчки, бегали на детской площадке. Тогда мамы с детками ужасались нас, потому что такие взрослые бегали, а мы говорили, что это программа для детей. Тогда это выглядело странно, но тем не менее мы креативили. Также мы ставили разные этюды, обыгрывали их и на улице, чтобы выходить из зоны комфорта. Одна из задач была = стоять под корпусом университета и кричать, чтобы докричаться до какого-то там 3-4 этажа аудитории. И это была такая постановка. Тогда на меня оборачивалась вся улица. В общем студенческие годы очень кайфовые. Ну и как каждые студенты, всегда были голодны, денег не хватало, всегда хотели есть, поэтому искали разные бутерброды. Как говорится, голодные, но творческие студенты. Было очень весело. Незабываемые студенческие годы. Сейчас уже я преподаватель в своем университете и также на своих парах призываю студентов быть смелыми, верить в себя и всегда помнить, если ты много работаешь, то все обязательно получится. Я счастлив, что продолжаю быть в студенчестве как преподаватель", — вспомнил Решетник.