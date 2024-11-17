Григорій Решетнік, Надія Матвєєва та інші розповіли, якими було їх студентське життя

Щороку тадиційно 17 листопада відзначають Міжнародний день студента. День який святкують усі студенти світу. Для когось День студента – це просто звичайни день в календарі, а для когось – привід зустрітися з друзями і повеселитися. Однак, хто і як би не сприймав це свято, усі, хто пізнав смак студентського життя завжди знайдуть, що цікавого розповісти.

Спеціально для Фокусу представники українського шоубізнесу поділилися своїми спогадами про студентські роки.

Тетяна Висоцька Фото: Пресслужба СТБ

Ведуча програм "Вікна-новини", "ДНК. Свої" на СТБ та загальнонаціонального марафону "Єдині новини" Тетяна Висоцька зізналася, що її студентське життя тривало не довго, адже після першого курсу вона перевелася на заочне навчання і почала працювати.

"Заочники – це особлива категорія студентів: люди, які майстерно читають по діагоналі і вміють переконливо про це розповідати! Був випадок, коли від утоми я не мала сил переписати конспект, але потрібно було це зробити. Тоді мій хлопець, який згодом став моїм чоловіком, переписав його за мене, і я була йому неймовірно вдячна. Щоправда, розібрати його почерк було завданням не з легких!" — розповіла Тетяна Висоцька.

Повар Даніл Фото: Пресслужба

Комік, блогер та актор романтичної комедії "Песики" Повар Даніл згадав про своє студентське життя в гуртожитку, де з ним та його друзями трапилася кумедна історія.

"Я після школи вступив в ПТУ і жив в гуртожитку з дітьми, котрі тільки закінчили 9-ий клас, тому з нами були і вихователі. Одна з виховательок мала прізвиськ ПУДЄЛЬ, бо в неї було багато волосся і воно мало обʼєм як у собаки "ПУДЄЛЬ". Завжди вона у нас забирала кипʼятильники і дуйчики, а також заходила в кімнату, якщо ми не лягали спати в 21:00. Дуже сильно стукала по дверях. Якось до нас в гості на ніч зайшов в гості друг, тихенько, а Пудєль почула, що ми там балакаємо і світло горить, забігла в кімнату і била руками нашого гостя широкими замахами. Було смішно, його хотіли виселяти потім. Цікаво було б дізнатись, а яка б була її реакція, якби вона дізналась, що в неї прізвисько Пудєль. Думаю вона була б дуже зла, але хочеться вірити, що вона б сміялась і погодилась з тим, що вона схожа на Пудєля, тому що самоіронія це круто! Тому дуже хочу, щоб вона побачила цю статтю. Вчився я в Херсоні, в ПТУ номер 9 (Днз ХВПУРГ номер 9). Гуртожиток був на вулиці Миру", — розповів гуморист.

Надія Матвєєва Фото: Пресслужба СТБ

Ведуча програм "Позивний Надія" та "Неймовірна правда про зірок" на СТБ Надія Матвєєва зізналася, що вже втретє проживає цей перод в житті, який називається студентське життя.

"Зараз я переживаю своє третє студентське життя, навчаючись на практичного психолога в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі. Найцікавіше в цьому процесі те, що я старша за більшість своїх викладачів. З одного боку, це дещо кумедно, а з іншого – я можу бути натхненням для тих, хто в будь-якому віці хоче почати новий етап у своєму житті, навчитись чомусь новому, освоїти цікаву професію. Ще один цікавий момент – я поєдную своє навчання з тим, що сама навчаю інших. Як коуч, спікерка та амбасадорка розвитку жінок, я виступаю на форумах, організовую майстер-класи, передаючи свої знання й досвід. Таким чином, моє студентство поєднується з викладанням і підтримкою інших на їхньому шляху до саморозвитку. Мій приклад може допомогти тим, хто сумнівається, чи варто повертатися до навчання. Потрібно не боятися ставати студентом, щоб згодом стати фахівцем у тій сфері, яка вам дійсно до вподоби", — поділилася телеведуча.

Ігор Целип Фото: Пресслужба

Співак Ігор Целип пригадує, що його студентські роки, в його розумінні були крутими. За його словами, хоч він вивчав право в податковому виші, це не заважало йому у вільний від занять час займатися його улюбленою справою. Він ходив на репетиції майже щодня, і це приносило йому неабияке задоволення.

"У перший же день мого навчання в університеті я запитав, чи є у них якийсь творчий колектив, у якому я міг би брати участь. Мені дуже пощастило, адже в університеті був потужний народний ансамбль пісні і танцю "Сузір’я". Це неймовірний колектив професіоналів своєї справи, якому я дуже вдячний. Завдяки йому я ще більше полюбив сцену та ті емоції, які відчував і досі відчуваю на ній. З колективом "Сузір’я" Університету державної фіскальної служби (зараз, здається, це Державний податковий університет) ми об’їздили з концертами Київщину і не тільки, навіть побували за кордоном. Пам’ятаю, як ми пили "не колу" з пляшки з-під коли дорогою на черговий і дуже важливий для нас концерт у Прем’єр-палаці в Києві, а потім на концерті у всіх був аж надто гарний настрій, за що отримали добру прочуханку від керівника. З того моменту перед виступом я алкоголь не вживаю взагалі. В університеті я знайшов своїх однодумців у музиці та друзів, з якими підтримую дружні стосунки до сьогодні, навіть попри те, що живемо далеко один від одного. Тому студентські роки я завжди згадую і буду згадувати з теплотою на серці", — пригадав співак.

ANGELA Фото: Пресслужба

Співачка ANGELA пригадала, як в кафе поблизу навчального закладу в період сесії був справжній "штаб" підготовки до екзаменів.

"У студентські роки я часто знаходила натхнення від викладачів, які були справжніми професіоналами та щиро ділилися своїми знаннями. Їхні лекції захоплювали мене, і я відчувала, що з кожною новою темою відкриваю цілий світ можливостей. Після пар у нас була традиція – разом з одногрупниками йти в затишне кафе неподалік університету. Ми обирали найулюбленіші місця, замовляли каву й обговорювали, що саме вивчили того дня. Перед сесіями наше кафе ставало справжнім штабом підготовки до іспитів. Ми разом перечитували конспекти, допомагали одне одному розібрати складні теми й часто жартували, підтримуючи бойовий дух. Це були моменти, коли ми не лише вчилися, а й створювали спогади, що залишилися зі мною назавжди", — пригадала співачка.

Григорій Решетнік Фото: прес-служба СТБ

Ведучий проєктів телеканалу СТБ "Україна має талант", "Холостячка", "Холостяк", "Неймовірна правда про зірок" Григорій Решетнік розповів, що зараз досі дотичний до студентського життя, чому дуже радий.

"Зрадістю пригадую свої студентські роки, тому що я дипломований диктор, ведучий телепрограми і ми пропадали просто в університеті — репетиції з акторської майстерності, техніки, мовлення, різні постановки, майстерність ведучого. Ми знімали різні програми. Пам'ятаю, як ми перевдяглись в різних тваринок. Зараз це квадробере, а тоді у нас просто було завдання знімати дитячу програму і різні лисички, ведмедика, вовчки, бігали на дитячому майданчику. Тоді мами з дітками жахалися нас, тому що такі дорослі бігали, а ми казали, що це програма для дітей. Тоді це виглядало дивно, але тим не менш ми креативили. Також ми ставили різні етюди, обігрували їх і на вулиці, щоб виходити з зони комфорту. Одна з задач була = стояти під корпусом університету і кричати, щоб докричатись до якогось там 3-4 поверху аудиторія. І це була така постановка. Тоді на мене оберталася вся вулиця. Загалом студентські роки дуже кайфові. Ну і як кожні студенти, завжди були голодні, грошей не вистачало, завжди хотіли їсти, тому шукали різні бутерброди. Як то кажуть, голодні, але творчі студенти. Було дуже весело. Незабутні студентські роки. Зараз вже я викладач в своєму університеті і також на своїх парах закликаю студентів бути сміливими, вірити в себе і завжди пам’ятати, якщо ти багато працюєш, то все обов’язково вдасться. Я щасливий, що продовжую бути у студентстві як викладач", — пригадав Решетнік.