Эволюционное забывание. Ученые заметили, что в постоянном забывании есть свои плюсы (фото)

Исследователи считают, что в постоянном забывании вещей есть свои преимущества, хоть это и не очевидно, на первый взгляд.

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Забывание является частью повседневной жизни человека. Большинство из нас сталкивались с ситуацией, когда заходя в комнату, мы не можем вспомнить, зачем именно пришли. Но почему мы забываем и является ли это признаком нарушения памяти? Ученые дали свой ответ, пишет Science Alert.

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Одним из самых первых открытий в этой области стало то, что забывание на самом деле может происходить просто потому, что воспоминания среднестатистического человека исчезает. Эта гипотеза впервые была озвучена немецким психологом 19 века Германом Эббингаузом, чья "кривая забывания" показала, что большинство людей в мире достаточно быстро забывают подробности новой информации, но со временем это сходит на нет. Недавно это также было воспроизведено нейробиологами и вот как "кривая забывания" выглядит:

Так выглядит кривая забывания Фото: Cloud Assess

Но ученые полагают, что забывание может также служить и функциональным целям. Мозг человека, по сути, постоянно получает информацию — если бы мы помнили каждую деталь, нам было бы все сложнее удерживать важную информацию.

Одним из наиболее действенных способов избежать забывания, по мнению ученых — изначально не уделять достаточно внимание. Лауреат Нобелевской премии Эрик Кандел и множество последующих исследований предполагают, что воспоминания формируются, когда связи (синапсы) между клетками мозга (нейронами) укрепляются.

Исследования показывают, что сосредоточение внимания на чем-то конкретном может укрепить эти связи и сохранить память. В целом, этот же механизм также позволяет человеку забывать детали, которые мы считаем несущественными.

Поэтому, хотя люди проявляют все больше признаков отвлечения с возрастом. В то же время расстройства, связанные с памятью, например, болезнь Альцгеймера, связаны с нарушениями внимания. В результате ученые пришли к выводу, что людям необходимо уметь забывать несущественные детали, чтобы формировать важные воспоминания.

Исследования показывают, что порой вызов воспоминаний может также привести и к их изменению для совпадения с новой информацией. Один из способов, которым мозг делает это — ослабление некоторых связей памяти, одновременно с усилением новых дополнительных связей. В то же время неспособность нашего мозга сделать это будет иметь существенные негативные последствия.

Рассматривая забывание старых воспоминаний в ответ на новую эволюцию с эволюционной точки зрения, ученые приходят к выводу, что это полезно для нас. Таким образом забывание, по сути, не всегда связано с потерей памяти, но порой также и с изменениями в нашей способности получать доступ к воспоминаниям.

Предыдущие исследования, проведенные на грызунах, показали, как забытые воспоминания могут быть реактивированы путем поддержки синаптических связей. В ходе исследования команда учила животных ассоциировать что-то нейтральное с чем-то приятным. После нескольких повторений у грызунов сформировалась "память страха": звук колокольчика заставлял их реагировать так, будто они ждали "удара". Исследователи смогли выделить нейронные связи, которые активировались путем сопряжения звонка и удара, в части мозга, известной как миндалевидное тело.

Далее ученые проверили, может ли искусственная активация этих нейронов грызунов вести себя так, будто они ожидали удара, даже если не слышали сигнала. Ученые проверили это с помощью техники, известной как оптогенетическая стимуляция. Техника включает в себя использование света и генной инженерии. Результаты указывают, что воспоминания действительно можно "реанимировать".

Что касается людей, еще в 1960-х годах американские психологи Роджер Браун и Дэвид Макнил обнаружили, что способность людей определять аспекты пропущенного слова была лучше, чем случайность. Простыми словами, ученые считали, что информация на самом деле вовсе не была полностью забыта.

Одна теория предполагает, что забывание связано с ослаблением связей в памяти между словами и их значением. По сути, это отражает трудности с запоминанием нужной информации. В то же время другая возможность заключается в том, что это явление может служить сигналом для человека о том, что информация не забыта, а просто в данный момент недоступна.

Исследователи отмечают, что это могло бы также объяснить, почему это происходит с людьми чаще в старости. Ученые полагают, что с возрастом нашему мозгу приходится перебирать больше информации, чтобы что-то вспомнить.

Таким образом, по мнению профессора клинической неврологии Тринити-колледжа Свена Ваннесте, забывание определенно имеет свои эволюционные преимущества.

Ранее Фокус писал о том, что ученые смогли убедить людей в реальности ложных воспоминаний.

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