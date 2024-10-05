Создали удобную правду: ученые смогли убедить людей в реальности ложных воспоминаний

Наш мозг является сложной конструкцией, способной запоминать, вспоминать и анализировать огромные потоки информации. Недавно ученые нашли в этих процессах серьезный изъян, позволивший им управлять нашими понятиями правды и выдумки.

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Способность к воображению — мощная когнитивная функция нашего мозга. Однако она создает серьезную проблему, заключающуюся в неспособности различать воспоминания о реальных событиях и воображаемых сценариях. Эта проблема возникает потому, что в обоих процессах задействованы одни и те же системы мозга. Ученые решили узнать, в чем заключается различие, отделяющее настоящие воспоминания от поддельных, созданных нашим воображением, пишет Nautilus.

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Когда мы что-то воспринимаем, сенсорные сигналы из окружающей среды поступают в зрительную кору мозга, способствуя узнаванию. В отличие от этого, во время воображения сигналы поступают из областей мозга более высокого порядка. Поскольку воображение часто предполагает сознательный когнитивный контроль, лобная кора становится более активной. Эти нейронные различия имеют решающее значение для процесса, называемого "мониторингом реальности", который помогает нам определить источник воспоминаний, реальных или воображаемых.

Передняя медиальная префронтальная кора, связанная с вниманием и памятью, играет ключевую роль в этой функции. Когда она работает эффективно, мы обычно хорошо различаем воспоминания о том, что мы действительно видели, и о том, что нам просто привиделось. Однако эта система не является надежной. Десятилетия исследований, в частности таких психологов, как Элизабет Лофтус, показали, как легко у людей могут развиться ложные воспоминания, когда они ошибочно вспоминают воображаемые сценарии как реальный опыт. Недавнее исследование, проведенное под руководством Киары Грин, психолога из Университетского колледжа Дублина и опубликованное в журнале Memory & Congition, вновь обратилось к феномену ложной памяти, повторив работу Лофтус.

В ходе исследования участников заставили поверить в то, что они пережили выдуманное событие — потерялись в торговом центре в детстве. Более половины участников поверили в ложное воспоминание. Однако после того, как им объяснили, что воспоминание было не настоящим, большинство из них переквалифицировали его в воображаемое. Лишь 8% продолжали верить, что это произошло на самом деле, иллюстрируя, как простое объяснение может побудить сеть мониторинга реальности мозга исправить себя.

Одна из причин, по которой это происходит, заключается в том, что мониторинг реальности оценивает воспоминания на основе их сенсорной насыщенности и эмоционального содержания. Реальные воспоминания, как правило, содержат больше сенсорных деталей, таких как запахи и звуки, и вызывают более сильные эмоции. Когда воспоминание кажется ярким и правдоподобным, его легче спутать с реальностью. Однако дебрифинг, по-видимому, задействует когнитивные процессы более высокого порядка, которые помогают людям распознать, когда воспоминаниям не хватает определенных характеристик, характерных для реальных событий.

Это исследование подчеркивает сложность человеческой памяти и показывает, что даже яркие, правдоподобные воспоминания могут быть скорректированы с помощью логических рассуждений и новой информации. Способность переклассифицировать воспоминания говорит о том, что, хотя наш мозг не всегда идеально различает реальные и воображаемые события, когнитивные стратегии могут помочь скорректировать наше восприятие реальности.

Такие выводы имеют широкое значение не только в экспериментальных условиях, но и в реальном мире, где память играет важную роль в принятии решений, а некоторые люди стремятся подменять правду выдумкой. Память очень подвержена влиянию и манипуляциям, как показывают многочисленные исследования. Например, исследование "эффекта дезинформации" показало, как люди могут запечатлеть в своей памяти ложные детали, просто получив недостоверную информацию после события. Это подчеркивает податливость памяти и важность понимания того, как внешние факторы могут влиять на то, что мы считаем правдой.

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