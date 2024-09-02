Доступная сыворотка правды. Ученые рассказали, действительно ли алкоголь делает людей честнее

Исследователи отмечают, что алкоголь действительно способен изменить наш мозг и с большей вероятностью мы будем высказывать свое мнение, но есть и одно, но.

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Старая латинская поговорка "In vino veritas" переводится как "В вине есть истина", но это всего лишь одно из множества высказываний, намекающих на то, что алкоголь является своего рода сывороткой правды. Но действительно ли это так? По мнению исследователей, ответ неоднозначный, пишет Live Science.

По словам руководителя отделения эпидемиологии и биометрии Национального института по злоупотреблению алкоголем и алкоголизму Аарона Уайта, алкоголь действительно заставляет наш язык развязаться, в результате мы, вероятно, действительно скажем то, что у нас на уме. В некоторых случаях это может оказаться правдой, но в других — это может быть тем, что человек считает правдой в состоянии алкогольного опьянения.

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Таким образом, ученые сходятся во мнении, что под действием алкоголя человек с большей вероятностью выскажет свое мнение, однако существует вероятность того, что это будет лишь тем, что кажется ему правдой в данную конкретную минуту. При этом в трезвом виде он едва ли согласится с этим. Например, пьяные люди могут давать смелые обещания, что переедут в другой город или уволятся с работы, но на утро с большей вероятностью заберут эти слова назад.

Отметим, что ученые, похоже, не изучали конкретно то, как алкоголь влияет на честность человека. Однако они анализировали то, как алкоголь влияет на личность, эмоции и познание. Результаты этих исследований указывают на правдивость слов Аарона Уайта.

Например, в исследовании 2017 года, опубликованном в журнале Clinical Psychological Science, ученые изучали, как изменились личности участников после того, как они выпили достаточно водки с лимонадом, чтобы концентрация алкоголя в их крови достигла 0,09% — чуть выше допустимого предела для вождения в США и Англии.

Результаты показали, что большинство реципиентов после употребления алкоголя стали более экстравертированными. Хотя исследование не изучало, является ли алкоголь сывороткой правды, вполне логично, что тот, кто чувствует себя более непринужденно в социальной обстановке, также более склонен быть откровенным.

По словам Уайта, алкоголь, похоже, действительно может помочь людям чувствовать себя более комфортно и говорить то, что у них на уме. Однако его воздействие на эмоции может сделать эти мысли более переменчивыми.

По словам профессора психологии в Университете Питтсбурга Майкла Сайетта, как правило, употребление алкоголя усиливает эмоции людей. Например, некоторые могут заметить, что они больше улыбаются или говорят громче, а возможно не стыдятся слез. Эти повышенные эмоции могут заставить людей говорить то, что у них на уме. Но они также могут привести человека в нестабильное состояние, когда он говорит то, что на самом деле не имеет в виду, и глубоко сожалеет об этом позже.

Ученые считают, что такие эффекты обусловлены способностью алкоголя вызывать расторможенность — то есть человек с большей вероятностью будет действовать под влиянием своих импульсов. По словам Уайта, это происходит потому, что алкоголь подавляет сигналы в префронтальной коре, области мозга, которая регулирует поведение и контролирует импульсы.

Алкоголь также подавляет миндалевидное тело, структуру в глубине мозга, известную тем, что она вызывает чувства страха и тревоги. Когда человек трезв, миндалевидное тело обычно посылает предупреждающие сигналы, которые могут помешать человеку говорить или делать вещи, способные привести к социальной ложной паузе, но эти сигналы затихают после нескольких порций алкоголя.

Ранее Фокус писал о том, что когда партнеры употребляют алкоголь вместе, происходит нечто странное.