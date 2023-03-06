Сыворотка правды действительно существует, но работает не так, как все думают, - ученые

Некоторые препараты в действительности способны усложнить нам процесс сочинения лжи, но, увы, не работают так, как нам рассказывали ранее.

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Со времен Римской империи люди знают, что мы более правдивы, когда находимся под влиянием чего-либо. Вот откуда возникла сама идея термина "сыворотка правды". По сути, это может быть любой препарат, который изменяет наше сознание, то есть делает вас неспособными лгать, пишет Science Alert.

Однако исследователи уверяют, что ни один препарат на самом деле не обладает достаточной силой, чтобы сковать человеческий мозг настолько, чтобы ложь стала в принципе невозможной.

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Некоторые сыворотки правды, например, тиопентал натрия, замедляют скорость передачи сигналов от спинного мозга к головному. В результате выполнять высокофункциональные задачи, такие как концентрация на одном действии, в действительности становится сложно, а именно концентрация необходима нам, чтобы придумать ложь. То же самое происходит, когда мы засыпаем и достигаем сумеречного состояния — то есть, находимся между сном и сознанием. В этом состоянии нам также проще будет сказать правду, однако это никоим образом не исключает вероятность лжи.

Более того, ученые полагают, что использование отдельных препаратов может и вовсе повлиять таким образом, что под его действием человеку захочется сказать то, что от него хотят услышать, даже если это не является правдой.

Хотя использование сывороток правды сегодня незаконно, некоторые из них все еще существуют и используются сегодня для других целей, например:

изготовление лекарств (в том числе от укачивания);

изготовление смертельных инъекций.

Исследователи собрали список наиболее распространенных изменяющих сознание и манипулирующих препаратов, которые в то или иное время использовались в качестве сывороток правды.

Пентотал натрия

Это разновидность барбитурата, который представляет собой препарат для подавления центральной нервной системы, простыми словами "депрессант". По сути, он замедляет процесс передачи информации в мозг и является обычным препаратом, отпускаемым по рецепту. Его используют для:

облегчения боли;

седативного эффекта;

расслабления мышц;

снижения артериального давления.

До 2011 года препарат использовался в качестве анестетика, потому что пациенты теряют сознание в течение 30-45 секунд после приема. Однако затем США отказались от использования препарата. Более того, передозировка препарата также может привести к летальному исходу, как это было с Мэрилин Монро и Джими Хендриксом, также данный препарат был одним из первых, которые использовались для смертельных инъекций в Штатах.

Впрочем, несмотря на то, что препарат перестали производить, до сих пор можно встретить сообщения о его использовании в качестве сыворотки правды.

Скополамин

Стал первым лекарством, которое получило название "сыворотка правды", еще в начале 20 века. Известно, что в 1920-х и 30-х этот препарат порой использовался некоторыми полицейскими управлениями в США для работы с подозреваемыми. Более того, судебной системе известны случаи, когда судьи принимали во внимание показания подозреваемых, данные под скополамином, от которых позже они отказались.

Наркотик получают из семян дерева, которое растет в Колумбии — местные называют его "деревом, от которого напиваются". Одним из побочных эффектов скополамина является то, что после пробуждения человек не помнит, что говорил или делал под действием препарата.

Сегодня скополамин используют для изготовления ряда лекарств, в том числе:

лекарства от укачивания;

лекарства от болезни Паркинсона.

Кроме того, сегодня скополамин используется в качестве наркотика для изнасилования на свидании.

Амитал натрия (амобарбитал)

Этот препарат также является разновидностью барбитуратов и депрессантов. Он широко использовался во время Второй мировой войны в качестве успокаивающего средства для солдат с контузией. Однако, как и другие сыворотки правды, амобарбитал является мощным седативом. Впрочем, исследователи также обнаружили, что побочными эффектами препарата также являются дискоординация и нарушения когнитивных функций — по этой причине амитал натрия прекратили принимать в армии.

Также известно, что данный препарат способен вызывать сильное привыкание, а передозировка им может закончиться летальным исходом. Сегодня препарат используют для лечения бессонницы — внутривенно или в качестве порошка для приема внутрь. Максимальная доза для взрослого человека составляет всего 1 грамм.

Отметим, что данный препарат перестали использовать в качестве сыворотки правы, из-за того, что у людей после приема порой появляются ложные воспоминания постфактум.

Этиловый спирт

Исследования свидетельствуют о том, что людям уже около 2000 лет известно о способности алкоголя развязывать язык. Выпьете ли вы алкоголь или примете этанол чистым внутривенно — этиловый спирт сделает вас более склонным к раскрытию секретов.

Впрочем, как и с другими сыворотками правды, алкоголь вовсе не гарантирует, что человек не сможет солгать, насколько бы не развязался его язык.

Работают ли сыворотки правды

Ученые считают, что сегодня не существует фармацевтического соединения, обладающего доказанным эффектом усиления правды. В то же время по словам профессора и эксперта по истории биологического оружия и контроля над биологическим оружием из Калифорнийского университета в Дэвисе Марка Уилиса, несмотря на то, что сегодня не существует такого препарата, это вовсе не значит, что его не может появиться в будущем.

Дэвис отмечает, что сегодня исследователи работают над пониманием большого количества нейронных цепей, а значит в дальнейшем смогут ими манипулировать, в том числе речь идет о таких состояниях, как:

страх;

тревога;

ужас;

депрессия.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, действительно ли работает "сыворотка правды".