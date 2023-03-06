Сироватка правди справді існує, але працює не так, як усі думають, – вчені

Деякі препарати насправді здатні ускладнити нам процес брехні, але, на жаль, не працюють так, як нам розповідали раніше.

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З часів Римської імперії люди знають, що ми правдивіші, коли знаходимося під впливом чогось. Ось звідки виникла ідея терміну "сироватка правди". По суті, це може бути будь-який препарат, який змінює нашу свідомість, тобто робить вас нездатними брехати, пише Science Alert.

Однак дослідники запевняють, що жоден препарат насправді не має достатньої сили, щоб скувати людський мозок настільки, щоб брехня стала в принципі неможливою.

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Деякі сироватки правди, наприклад, тіопентал натрію, уповільнюють швидкість передачі сигналів від спинного мозку головному. В результаті виконувати високофункціональні завдання, такі як концентрація на одній дії, насправді стає складно, а саме концентрація необхідна нам, щоб придумати брехню. Те саме відбувається, коли ми засинаємо і досягаємо смутного стану — тобто перебуваємо між сном і свідомістю. У цьому стані нам також простіше сказати правду, проте це аж ніяк не виключає ймовірність брехні.

Понад те, вчені вважають, що використання окремих препаратів може взагалі вплинути таким чином, що під його дією людині захочеться сказати те, що від нього хочуть почути, навіть якщо це не є правдою.

Хоча використання сироваток правди сьогодні є незаконним, деякі з них все ще існують і використовуються сьогодні для інших цілей, наприклад:

виготовлення ліків (зокрема від заколисування);

виготовлення смертельних ін'єкцій.

Дослідники зібрали список найпоширеніших змінних свідомості та маніпулюючих препаратів, які в той чи інший час використовувалися як сироватки правди.

Пентотал натрію

Це різновид барбітурату, який є препаратом для придушення центральної нервової системи, простими словами "депресант". По суті, він уповільнює процес передачі інформації в мозок і є звичайним препаратом, що відпускається за рецептом. Його використовують для:

полегшення болю;

седативного ефекту;

розслаблення м'язів;

зниження артеріального тиску.

До 2011 року препарат використовувався як анестетик, тому що пацієнти втрачають свідомість протягом 30-45 секунд після прийому. Однак потім США відмовилися від застосування препарату. Понад те, передозування препарату також може призвести до смерті, як це було з Мерилін Монро та Джимі Хендріксом, також даний препарат був одним з перших, які використовувалися для смертельних ін'єкцій у Штатах.

Втім, незважаючи на те, що препарат перестали виробляти, досі можна зустріти повідомлення про його використання сироватки правди.

Скополамін

Став першими ліками, які дістали назву "сироватка правди", ще на початку 20 століття. Відомо, що у 1920-х та 30-х цей препарат часом використовувався деякими поліцейськими управліннями в США для роботи з підозрюваними. Понад те, судовій системі відомі випадки, коли судді брали до уваги показання підозрюваних, дані під скополаміном, від яких вони пізніше відмовилися.

Наркотик одержують із насіння дерева, яке росте в Колумбії — місцеві називають його "деревом, від якого напиваються". Одним із побічних ефектів скополаміну є те, що після пробудження людина не пам'ятає, що говорила чи робила під дією препарату.

Сьогодні скополамін використовують для виготовлення низки ліків, зокрема:

ліки від захитування;

ліки від хвороби Паркінсона.

Крім того, сьогодні скополамін використовується як наркотик для зґвалтування на побаченні.

Амітал натрію (амобарбітал)

Цей препарат також є різновидом барбітуратів та депресантів. Він широко використовувався під час Другої світової війни як заспокійливий засіб для солдатів з контузією. Однак, як і інші сироватки правди, амобарбітал є сильним седативом. Втім, дослідники також виявили, що побічними ефектами препарату також є дискоординація та порушення когнітивних функцій — тому амітал натрію припинили приймати в армії.

Також відомо, що даний препарат здатний викликати сильне звикання, а передозування може закінчитися летальним результатом. Сьогодні препарат використовують для лікування безсоння — внутрішньовенно або як порошок для прийому всередину. Максимальна доза для дорослої людини становить 1 грам.

Зазначимо, що цей препарат перестали використовувати як сироватку правди через те, що у людей після прийому часом з'являються помилкові спогади постфактум.

Етиловий спирт

Дослідження свідчать, що людям вже близько 2000 років відомо про здатність алкоголю розв'язувати язик. Чи вип'єте алкоголь, чи приймете етанол чистим внутрішньовенно — етиловий спирт зробить вас більш схильним до розкриття секретів.

Втім, як і з іншими сироватками правди, алкоголь зовсім не гарантує, що людина не зможе збрехати, як би не розв'язався її язик.

Чи працюють сироватки правди

Вчені вважають, що сьогодні не існує фармацевтичної сполуки, яка має доведений ефект посилення правди. Водночас, за словами професора та експерта з історії біологічної зброї та контролю за біологічною зброєю з Каліфорнійського університету в Девісі Марка Віліса, незважаючи на те, що сьогодні не існує такого препарату, це зовсім не означає, що його не може з'явитися в майбутньому.

Девіс зазначає, що сьогодні дослідники працюють над розумінням великої кількості нейронних ланцюгів, а отже надалі зможуть ними маніпулювати, зокрема йдеться про такі стани, як:

страх;

тривога;

жах;

депресія.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи справді працює "сироватка правди".