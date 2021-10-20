Ученые рассказали, действительно ли работает "сыворотка правды"

Использование "сыворотки правды" началось еще во времена римской эпохи, тогда первые попытки основывались на обычном алкоголе. Однако в последующие десятилетия список предполагаемых "сывороток правды" только рос.

Способность отделять правду от лжи постоянно ускользает от человека. Люди склонны лгать, когда это необходимо, и мы плохо справляемся с определением того, когда нам говорят неправду, пишет Discover Magazine.

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Даже полицейские и другие специалисты, обученные распознавать обман, ошибаются примерно так же часто, как и обычные люди. Многие бы предложили решить эту проблему с помощью легендарной "сыворотки правды" — общий термин для психоактивных веществ, используемых для получения скрываемых человеком сведений.

Однако в настоящее время такого препарата не существует, то есть такого, который последовательно и предсказуемо побуждал бы говорить правду. Тем не менее, в прошлом веке эта возможность приписывалась множеству веществ, которые вызвали споры об их этичности и законности, а также о механизмах, лежащих в основе самой памяти.

Происхождение "сыворотки правды"

Со времен римской эпохи люди пытались извлечь информацию друг у друга с помощью психоактивных веществ. Первые попытки, основывались на обычном алкоголе. Однако современное увлечение "сыворотками правды" началось в начале XX-го века.

В то время препарат под названием скополамин широко использовался в качестве обезболивающего при родах. Он погружал женщин в полусонное состояние и, как утверждалось, стирал любые воспоминания о боли.

[ + – ] Со времен римской эпохи люди пытались извлечь информацию друг у друга с помощью психоактивных веществ. Первые попытки, основывались на обычном алкоголе. Однако современное увлечение "сыворотками правды" началось в начале XX-го века

Во время одних таких родов в 1916 году акушер из Техаса по имени Роберт Хаус попросил у мужа рожающей весы, чтобы взвесить новорожденного. Однако тот не мог их найти, пока жена, которая еще находилась под наркозом, точно не указала ему, где они лежат. Хаус был поражен.

После дальнейших экспериментов он убедился, что препарат, по иронии судьбы, может достигать прямо противоположной цели: восстановления воспоминаний.

По словам историка Элисон Винтер, появление скополамина в качестве "сыворотки правды" произошло в период, характеризующийся дискуссиями о том, как бороться в обществе с коррупцией и преступностью путем разработки новых научных методов и технологий.

Психологи с самого начала настороженно относились к заявлениям Хауса, но некоторые судебные следователи приняли это открытие. В последующие десятилетия список предполагаемых "сывороток правды" только увеличивался.

Ненадежные рассказчики

Вещества, используемые для принуждения к признанию, относятся к разным классам, но все они подавляют центральную нервную систему и вводят людей в расслабленное, а в больших дозах — в гипнотическое состояние. Также стоит учитывать еще и тот факт, что рассказывать правду гораздо легче, так как ложь требует умственных усилий, изобретательности и концентрации.

[ + – ] Также стоит учитывать еще и тот факт, что рассказывать правду гораздо легче, так как ложь требует умственных усилий, изобретательности и концентрации

Поэтому, если ваши интеллектуальные способности ослаблены, вы, скорее всего, пойдете по пути наименьшего сопротивления и признаетесь. В первые годы использования "сыворотки правды" эта аргументация преобладала в правоохранительных органах. В течение десятилетий полиция свободно применяла "сыворотку правды", хотя судьи повсеместно отвергали показания, данные под воздействием веществ, как недействительные.

Важно понимать, что человек, находящийся под воздействием препаратов, может выдать подлинные факты, но его слова с такой же легкостью могут быть всего лишь плодом воображения. Кроме того, в своем впечатлительном состоянии люди подвержены (намеренным или нет) манипуляциям со стороны вопрошающего.

Незаконность "сыворотки правды"

Само по себе использование "сыворотки правды" не запрещено при условии, что испытуемый дает на это согласие. Однако маловероятно, что доказательства, полученные таким образом, когда-либо смогут быть допустимы в суде, за исключением ограниченных исключений.

Так, к примеру, в 2012 году судья в штате Колорадо разрешил предполагаемому стрелку из кинотеатра "Аврора" пройти "наркоаналитическое интервью", но не для определения его вины, а для признания его невменяемости. Но даже это было весьма спорно.

Опять же, даже там, где юридический и этический статус "сыворотки правды" не ставится под сомнение, ее достоверность остается под вопросом. Тем не менее, она может применяться строго в качестве средства сбора информации и при других ограниченных обстоятельствах.