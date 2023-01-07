Ученые выяснили, какие личные качества не дают людям верить фейковым новостям

Согласно исследованию, проницательность играет решающую роль в способности оценивать точность информации. Люди с умением решать незаурядные проблемы, с меньшей вероятностью поведутся на фейки.

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В связи с появлением и распространением интернета и социальных сетей – восприимчивость к дезинформации стала вызывать все большую озабоченность. Авторы нового исследования старались разобраться в когнитивных механизмах, связанных с доверием непроверенной информации. Особенно их интересовала роль мыслительной деятельности в решении проблем на основе "инсайтов", пишет PsyPost.

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"Я нейробиолог и изучаю корреляцию между творческим мышлением и генерацией идей, а особенно как именно мы генерируем идеи, сопровождаемые "моментами озарения" — говорит автор исследования Карола Сальви, профессор Римского университета Джона Кэбота и младший преподаватель Техасского университета (Остин). "В этом исследовании мы изучали взаимосвязь между проницательностью и аспектами социального мышления, такими как вера в фальшивые новости, преувеличение и чушь."

Ученые использовали задачи Compound Remote Associate для оценки проницательности. Для решения такого типа задач, участникам нужно соединить три не связанных между собой слова, дабы найти общую тему. Такой тип задач заставляет людей мыслить в другом ключе, более творчески и открыто, полагаясь на понимание.

"Решение сложных проблем требует постоянного переформулирования и изменения первоначального представления проблемы, дабы увидеть ее в новом свете. Решение проблемы, особенно с помощью понимания, влечет за собой генерирование новых и оригинальных идей путем изучения необычных рассуждений. Это навык, связанный со способностью отфильтровывать ненужные отвлекающие факторы, который приносит преимущество при осмыслении информации, поступающей из перенасыщенной среды, такой как интернет", — говорит Сальви.

"Мы предположили, что такое умственное упражнение, которое включает в себя сомнение в статусе-кво, рассмотрение альтернативной информации, а также фильтрацию отвлекающих факторов – влияют на другие навыки обработки информации, такие как оценка достоверности новостей" — дополнила ученая.

В исследовании участникам было представлено 20 новостей, состоящих из заголовка, уменьшенного изображения и текста для предварительного просмотра. Людей спрашивали, знакомы ли они со статьей, насколько она точна, по их мнению, и поделятся ли они этими статьями в социальных медиа. При этом половина новостей – были фейками.

В итоге те, кто набрал более высокие баллы по показателю проницаемости, как правило, лучше распознавали фальшивые новости и отличали содержательные заявления от бесполезных пустых слов. Важно отметить, что результаты сохранялись даже после учета когнитивной рефлексии, что означает склонность критически относится к проблеме, а не "следовать своей интуиции".

"Взаимосвязь между умением решать проблемы и пониманием фейковости новостей, которые мы обнаружили, также может быть объяснена готовностью инвестировать время и усилия в то, чтобы выйти за рамки информации по умолчанию. Способность решать проблемы может вызвать большую склонность подвергать сомнению информацию в новостях путем дальнейшего изучения ее точности или рассмотрения альтернативных и неочевидных объяснений" — подытожила Карола.

По тегу Фейки Фокус пишет о самых популярных фейковых новостях последнего времени.