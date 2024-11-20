Покусала и угрожала: мать напала на продавщицу после того, как ее сын украл товар (фото)

Женщина считает, что сотрудница магазина поступила неправильно, когда начала кричать на ее ребенка, поэтому и началась драка. В конце мать двух сыновей достала нож и начала угрожать прохожим, которые не давали ей уйти.

В Китае мальчика поймали на краже напитка, после чего его мама напала на продавщицу и укусила охранника. Об этом говорится в материале South China Morning Post.

Ребенок совершил преступление и решил присвоить чашку чая с молоком. Произошел инцидент еще 12 ноября, когда женщина вместе со своими двумя сыновьями отправилась за покупками в Гуанчжоу.

В результате мальчик решил украсть товар, который уже взял один из покупателей и сделал несколько глотков из чашки. Сотрудница магазина его быстро остановила и начала кричать, но мать решила встать на защиту ребенка и начала ругаться с продавщицей.

Важно

В Лондоне украли новую работу Бэнкси вместе со спутниковой тарелкой (видео)

"Разве оправдано, что ваш ребенок украл чай с молоком?" — спросила разозлившаяся сотрудница магазина.

Мать избила продавщицу после того, как ее сын украл товар Фото: Скриншот

После этой фразы мать двоих детей пришла в ярость и сделала несколько шагов в сторону продавщицы, чтобы ударить ее и вцепиться за волосы. Ее вытащили из магазина, повалили на пол и начали избивать.

Ситуацию решил разрешить прохожий, который остановил нападение, после чего женщина быстро взяла за руки двоих сыновей и хотела уйти с места происшествия, но охранник, который вцепился ей в руки, помешал это сделать. Он не хотел отпускать мать детей, ведь конфликт нужно было решить до конца.

После нескольких стычек женщина неожиданно укусила охранника, в ответ на что он ударил ее по лицу. После этого охранник разжал руки, а женщина достала из сумки нож для фруктов и направляла его в сторону прохожих.

Мать избила продавщицу после того, как ее сын украл товар Фото: Скриншот

Пострадавшая сотрудница магазина отправилась в больницу на обследование и подала заявление в полицию, однако нет информации о том, задержали ли женщину, которая ее избила. Дело продолжает расследоваться полицией.

В комментариях пользователи возмущены поступком матери детей и они считают, что сыновьям не повезло. Охранника же наоборот начали хвалить за то, что он вмешался и не дал женщине уйти просто так.

Напомним, 7 ноября сообщалось, что в Варшаве "полицейские и доставщик еды" ограбили украинок и украли 1 миллион злотых. Одна из них открыла дверь злоумышленнику, который представился доставщиком еды. По данным потерпевших, деньги были выручены от продажи квартиры в Украине.