Покусала і погрожувала: матiр напала на продавчиню після того, як її син вкрав товар (фото)

Жінка вважає, що працівниця магазину вчинила неправильно, коли почала кричати на її дитину, тому й почалася бійка. Наприкінці матiр двох синів дістала ніж і почала погрожувати перехожим, які не давали їй піти.

У Китаї хлопчика спіймали на крадіжці напою, після чого його мама напала на продавчиню і вкусила охоронця. Про це йдеться в матеріалі South China Morning Post.

Дитина скоїла злочин і вирішила привласнити чашку чаю з молоком. Стався інцидент ще 12 листопада, коли жінка разом зі своїми двома синами вирушила за покупками в Гуанчжоу.

У результаті хлопчик вирішив поцупити товар, який уже взяв один із покупців і зробив кілька ковтків із чашки. Співробітниця магазину його швидко зупинила і почала кричати, але мати вирішила встати на захист дитини і почала лаятися з продавчинею.

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"Хіба виправдано, що ваша дитина вкрала чай із молоком?" — запитала розлючена співробітниця магазину.

Мати побила продавчиню після того, як її син вкрав товар Фото: Скриншот

Після цієї фрази мати двох дітей розлютилася і зробила кілька кроків у бік продавчині, щоб вдарити її і вчепитися за волосся. Її витягли з магазину, повалили на підлогу і почали бити.

Ситуацію вирішив вирішити перехожий, який зупинив напад, після чого жінка швидко взяла за руки двох синів і хотіла піти з місця події, але охоронець, який вчепився їй у руки, завадив це зробити. Він не хотів відпускати матір дітей, адже конфлікт потрібно було вирішити до кінця.

Після кількох сутичок жінка несподівано вкусила охоронця, у відповідь на що він ударив її по обличчю. Після цього охоронець розтиснув руки, а жінка дістала із сумки ніж для фруктів і спрямовувала його в бік перехожих.

Мати побила продавчиню після того, як її син вкрав товар Фото: Скриншот

Постраждала співробітниця магазину вирушила в лікарню на обстеження і подала заяву в поліцію, проте немає інформації про те, чи затримали жінку, яка її побила. Справу продовжує розслідувати поліція.

У коментарях користувачі обурені вчинком матері дітей і вони вважають, що синам не пощастило. Охоронця ж навпаки почали хвалити за те, що він втрутився і не дав жінці піти просто так.

Нагадаємо, 7 листопада повідомлялося, що у Варшаві "поліцейські та доставщик їжі" пограбували українок і вкрали 1 мільйон злотих. Одна з них відчинила двері зловмиснику, який представився доставщиком їжі. За даними потерпілих, гроші були виручені від продажу квартири в Україні.