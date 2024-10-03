Дензел Вашингтон накричав на Puff Daddy на одній із вечірок

Актор ніколи не залишався на вечірках репера до кінця і радив так само чинити іншим гостям тусовок Шона Комбса.

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69-річний оскароносний американський актор Дензел Вашингтон накинувся з лайливими словами на Шона "Diddy" Комбса на одній із вечірок опального репера 2003 року, після чого "вилетів кулею" геть, повідомляє Us Weekly з посиланням на своє анонімне джерело.

Видання описує інсайдера як людину, яка була "дружна" з Diddy "на початку 2000-х".

"Дензел закричав: "Ти нікого не поважаєш". Дензел і його дружина Паулетта тусувалися до світанку з Дідді, а потім щось побачили і вибігли", — поділився інформатор.

Наразі Комбсу висунуто три обвинувачення в торгівлі людьми, вимаганні та перевезенні людей для заняття проституцією. За словами адвоката Тоні Бузні, на підході — ще 120 позовів від людей із 25 штатів.

Репер, крім успіху в музичній індустрії, прославився тим, що влаштовував дикі і розкішні вечірки задовго до свого арешту. На дорогих заходах завжди були присутні знаменитості з першого ешелону Голлівуду, включно з Вашингтоном.

"Вечірка століття" на честь 40-річчя Дідді вартістю $3 мільйони в нью-йоркському готелі Plaza 2009 року була однією зі знаменитих вечірок репера, які відвідала зірка "Зрівнювача". Хоча Вашингтон ніколи публічно не говорив про тусовки Комбса, комік Брендон Т. Джексон сказав, що Дензел якось порадив йому завжди йти з голлівудських вечірок "перш, ніж диявол прийде туди".

"Дензел завжди говорив мені, [коли] ми були на вечірках: "Ти йдеш за 30 хвилин до того, як диявол прийде туди. Добре?" Завжди пам'ятай, що Дензел ішов із вечірок раніше", — сказав Джексон у подкасті "Breaking the Machine" у січні.

Брендон Т. Джексон розповів про попередження Вашингтона

Уривок з інтерв'ю став вірусним після арешту Комбса.

Тимчасом Diddy продовжує спростовувати всі звинувачення і впевнений, що доведе в суді свою невинність.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян намагається видалити всі фото і відео, що пов'язують її з Комбсом, а Джастін Бібер, якого називають однією з жертв репера, зберігає мовчання. Сам музикант прямо сказав, хто є його найулюбленішим гостем на "білих вечірках".