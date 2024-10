Друг чи жертва: про що мовчить Джастін Бібер після арешту Puff Daddy (фото, відео)

Свого часу Джастін Бібер називав P. Diddy найвпливовішим своїм покровителем, а торік писав, що любить його. Після арешту репера канадський співак зберігає мовчання і дистанціювався від найгучнішого скандалу останніх років в американському шоу-бізнесі.

Скандал навколо американського репера Puff Daddy, він же Шон Комбс, набирає обертів, і в брудну справу з торгівлею людьми та секс-вечірками з алкоголем, наркотиками і сексом втягуються все більше знаменитостей. Деякі із зірок поспіхом підчищають соцмережі, видаляючи спільні фото з Шоном Комбсом, інші ж вважають за краще зберігати мовчання і ніяк не коментувати все, що відбувається. Серед таких — канадський співак Джастін Бібер. Дедалі частіше в ЗМІ лунає інформація про те, що він міг бути однією з жертв репера, однак, крім домислів, жодних підтверджень цьому немає. Фокус спробував розібратися, звідки з'явилися подібні припущення.

У світлі останніх подій активно обговорюється відео "48 годин Джастіна Бібера з Daddy", де розповідається про те, як юний 15-річний співак жив в особняку маститого репера. Ці кадри в листопаді 2009 року опублікував сам Бібер, і вони досі на його каналі.

За інформацією StyleCaster, коли Джастін Бібер починав свою кар'єру, то називав Daddy одним зі своїх найвпливовіших людей. Він навіть телефонував магнату звукозапису з пропозицією про співпрацю 2009 року, коли йому було 15 років. Їх познайомив співак Ашер, підопічний Шона Комбса, про статус стосунків якого з репером тепер теж багато пліткують.

"Ці двоє (Джастін і Шон) кілька разів тусувалися протягом більш ніж десяти років і, мабуть, були близькими. Однак, дізнавшись подробиці арешту Daddy, Джастін, схоже, вражений своїм колишнім другом", — йдеться в публікації.

У відео, про яке йшлося вище, Комбс відмовився розкривати, чим вони займалися в той час.

"Ви коли-небудь бачили фільм "48 годин"? Прямо зараз Джастін проводить 48 годин з Daddy, він і його хлопчик. Вони проводять найкращі часи у своєму житті. Де ми проводимо час і що робимо, ми не можемо розкривати. Але це безперечно мрія 15-річного підлітка", — каже Шон.

Джастін, який на той час був підписаний на лейбл Ашера, проводив час із репером у його маєтку. Комбс дарує 15-річному Біберу Lamborghini (хоча в Америці водити можна з 16-ти). А на 18-річчя обіцяє подарувати йому будинок.

"Мені дали опіку над ним. Знаєте, він підписав контракт з Ашером, і я був законним опікуном Ашера, коли він записував свій перший альбом. Я зробив перший альбом Ашера. Ми збираємося відірватися на повну", — продовжив Комбс.

Коли Daddy запитав Джастіна, що він хоче зробити, співак відповів: "Давай просто підемо і знайдемо дівчат".

Однак через рік їхні стосунки явно змінилися. Шанувальники відкопали відео, в якому переляканий Джастін стоїть поруч із Комбсом і виправдовується, коли репер запитує, чому вони "більше не тусуються разом". Бібер каже, що в нього немає його номера.

Шон був тією людиною, яка дала Біберу першу чарку текіли, коли канадському артистові виповнився 21 рік, а в 2016-му відвідав його день народження і подарував куртку Bad Boy Entertainment.

У нещодавньому інтерв'ю із Зейном Лоу, яке Джастін дав ще у квітні 2020 року, він говорив про бажання захистити 18-річну Біллі Айліш від шкоди музичної індустрії. Багато хто інтерпретував це як його стосунки з Дідді.

"Мені було важко, коли я був таким молодим і працював в індустрії, і не знав, куди звернутися, і всі говорили мені, що люблять мене, і через секунду відверталися. Я просто хочу захистити її. Я не хочу, щоб вона пройшла через те, через що пройшов я. Я нікому цього не бажаю", — сказав він зі сльозами на очах.

У вересні 2023 року Daddy представляє Джастіна Бібера у своєму новому альбомі "The Love Album: Off The Grid", першому за 17 років, де є їхня спільна пісня "Moments". Він похвалив співака, сказавши, що той "став однією з найбільших суперзірок у світі".

"Я зустрів його, коли він грав на своїй гітарі на вулиці. Для мене велика честь називати його близьким другом і братом. Досі в мене не було можливості попрацювати з ним! Бог — найвеличніший!" — говорив Комбс.

Натомість Бібер захоплено відгукнувся про співпрацю з Daddy.

"Пам'ятаю, як я пішов в офіс свого брата Daddy, щоб запропонувати йому пісню, яку я написав для нього, коли мені було років 14. На жаль, пісня виявилася відстійною, ха-ха. Перенесемося на кілька років назад, коли Пафф запитав, чи не хотів би я що-небудь зафрістайлити для його майбутнього альбому про кохання. Дикий момент замкнутого кола, люблю тебе, @diddy", — написав він у своїй історії в Instagram.

Після арешту Комбса 16 вересня 2024 року і висунутих йому звинувачень у сутенерстві, торгівлі людьми та насильстві Бібер продовжує зберігати мовчання. Він заявив ЗМІ, що для нього зараз найголовніше — його сім'я і маленький син.

За словами джерел Daily Mail, Джастін шкодує про свою співпрацю з репером і відмовляється говорити про арешт:

"Бібер так стурбований новинами про Daddy і не бажає їх осмислювати або обговорювати, тому він відсторонився. Так багато людей, які допомогли йому стати тим, хто він є, були дуже близькі з Daddy, і це повністю його збило з пантелику. Джастін не відповів на це після домашніх обшуків. Він і не збирається".

Інформатори додали, що у співака була велика перерва в роботі з Комбсом, яка припала на той час, коли відбувалися скандальні"білі вечірки". За ці роки Бібер дистанціювався від музичного магната, хоча, як ішлося вище, торік співпрацював із ним для запису платівки.

"Він був представлений в останньому альбомі Daddy, і якби він знав що-небудь із цього, він би цього не зробив", — запевняють вони.

Раніше Фокус писав, що на вечірках Дідді була присутня дуже відома людина. Зараз репер перебуває у в'язниці і боїться за своє життя. Якщо його злочини будуть доведені в суді, йому загрожує довічне ув'язнення.