Джастін Бібер спростував чутки про розлучення з Гейлі: деталі

Пара лише кілька місяців тому вперше стала батьками. А напередодні одна деталь спровокувала хвилю чуток про проблеми в їхньому союзі.

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Канадський співак Джастін Бібер пояснив, чому насправді відписався від дружини Гейлі в Instagram, що спровокувало чутки про їхній розрив. Про це пише Hola.

Музикант розповів, що комусь вдалося отримати доступ до його облікового запису та скасувати підписку на Гейлі.

"Хтось зайшов у мій обліковий запис і скасував підписку на мою дружину", — зазначив він.

Джастін та Гейлі Бібери у 2024 році стали батьками Фото: Instagram haileybieber

Влітку 2024 року у пари народився перший син, якого назвали Джеком Блюзом. Джастін та Гейлі одружилися у 2018 році після розриву музиканта зі співачкою Селеною Гомес.

Інші фотографії, опубліковані в акаунті Бібера, свідчать про те, що він працює над свіжою музикою і що незабаром може вийти новий альбом.

До того ж, напередодні Джастін показався з Гейлі на фото у своєму Instagram, чим спростував чутки про їхній розрив.

Новий альбом стане першим для канадського співака з 2021 року, коли він випустив Justice, який був номінований на різні премії "Греммі". Останній сингл Бібера вийшов у 2022 році під назвою Honest.

Нагадаємо, Гейлі Бібер похвалилася новою каблучкою від Джастіна.

Також Фокус писав про реакцію Джастіна Бібера на арешт Пі Дідді.