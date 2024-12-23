Подарунок зі змістом: Гейлі Бібер похвалилася новою каблучкою від чоловіка (фото)

Каблучка моделі прикрашена камінням, яке відповідає знакам Зодіаку Гейлі та маленького Джека.

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28-річна американська модель Гейлі Бібер, яка кілька місяців тому народила первістка своєму чоловікові, канадському співаку Джастіну Біберу, похизувалася подарунком від коханого чоловіка. На сторінці в Instagram вона опублікувала фото каблучки на безіменному пальці правої руки.

Каблучка інкрустована зеленим хризолітом і жовтим топазом.

Прикраса має символічне значення, оскільки син пари, Джек Блюз, народився в серпні, тож його камінь – саме хризоліт, а у Гейлі, народженої в листопаді, таким є саме топаз. Кожен із каменів Бібер позначила на фото, підписавши їх "Джек" і "Мама" відповідно.

Каблучка Гейлі Бібер Фото: Instagram haileybieber

Каблучку, мабуть, було виготовлено Ring Concierge, яка також опублікувала фотографію прикрас Гейлі на своїй сторінці в Instagram.

Це не вперше Гейлі продемонструвала кілька прикрас, пов'язаних із дитиною. Ще у вересні вона поділилася у своїх історіях в Instagram фотографією, де показала свою нову золоту каблучку з діамантами "Мама" від ювеліра з Лос-Анджелеса ISA Grutman.

Того ж місяця Гейлі також поділилася знімком милого кухля "Тато-ведмідь" чоловіка Джастіна на честь його статусу новоспеченого тата. На кавовому кухлі був зображений мультяшний ведмідь у краватці-метелику, що тримає серце.

Джастін Бібер похвалився подарунком від дружини Фото: Instagram haileybieber

Раніше Фокус писав, що Гейлі Бібер через два місяці після народження сина повернулася до занять пілатесом.