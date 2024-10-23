Гейлі Бібер через два місяці після народження сина повернулася до занять пілатесом (фото)

Модель намагається підтримувати своє тіло у формі. Молода мама після пологів відновила заняття спортом.

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Американську модель і телезірку Гейлі Бібер, яка нещодавно народила свого первістка, 22 жовтня помітили такою, що виходить із занять із пілатесу в Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

27-річна Гейлі виховує двомісячного сина Джека Блюза Бібера від 30-річного чоловіка, співака Джастіна Бібера. Молода мама продемонструвала свою підтягнуту фігуру після пологів у відвертих спортивних шортах вугільного відтінку, світло-сірому вкороченому топі та об'ємному зеленому бомбері вільного крою. Красуня доповнила свій стильний образ чорними мокасинами, білими шкарпетками, темними сонцезахисними окулярами та великою чорною сумкою, яку несла на плечі. Бібер зав'язала волосся в кінський хвіст і, здавалося, була без макіяжу.

Це не перший вихід у світ молодої мами. Вперше вона з'явилася на публіці 11 вересня, через два тижні після пологів. Вона зустрілася зі своєю давньою подругою Кайлі Дженнер. Вони трохи прогулялися, а потім повечеряли в ресторані Il Segreto Ristorante в Бель-Ейр.

Раніше Фокус писав про те, що Джастін і Гейлі Бібер вперше стали батьками. Гордий батько опублікував фотографію, на якій була зображена крихітна ніжка дитини. Знаменита пара вирішила не тягнути інтригу і одразу розкрила ім'я, яке вибрала для хлопчика.