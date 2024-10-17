Стало відомо, чому Гейлі Бібер не з'явилася на показі Victoria's Secret (фото)

Гейлі Бібер вважається однією з провідних моделей Victoria's Secret, минулого року вона взяла участь у кількох рекламних зйомках компанії. Однак на показі в Нью-Йорку зірка не з'явилася.

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Американська модель і телезірка Гейлі Бібер пропустила показ колекції Victoria's Secret, який відбувся ввечері 15 жовтня в Duggal Greenhouse у Нью-Йорку і на це є свої причини, пише Daily Mail.

27-річну Гейлі у вівторок не було видно на показі мод знаменитого бренду, де на подіумі блищали її подруги Джіджі та Белла Хадід. Це пов'язано з тим, що "у неї зараз багато справ, і я думаю, всі це розуміють", — повідомило джерело.

Модель Гейлі Бібер Фото: Instagram haileybieber

Зокрема, є три дуже вагомі причини, через які вона відмовилася від участі в найбільшому показі спідньої білизни року. Одна з причин, і вона найбільш очевидна, полягає в тому, що вона нещодавно стала мамою — її малюкові лише сім тижнів. Джек Блюз Бібер народився 22 серпня 2024 року.

Гейлі Бібер зі своїм чоловіком Джастіном Фото: Instagram @justinbieber

Але є й інші причини, через які Гейлі залишається вдома. Дві інші причини — скандал із репером Дідді, до якого причетний її чоловік, а також складні стосунки з її батьком Стівеном Болдвіном і матір'ю. Крім того, зірка останнім часом дуже піклується про своє здоров'я.

"Гейлі прекрасно розуміє, що їй необхідно уникати стресу в післяпологовий період, оскільки вона перебуває в делікатному становищі, а її здоров'я — головний пріоритет. Лише два роки тому їй зробили операцію на серці", — сказало джерело. Відомо, що в березні 2022 року в Бібер з'явилися симптоми, схожі на інсульт, і її госпіталізували. Лікарі визначили, що тромб перемістився з її серця в мозок, спричинивши транзиторну ішемічну атаку (ТІА), також відому як мініінсульт. Тоді вона перенесла складну операцію.

Раніше, 15 жовтня, Фокус писав про те, що Гейлі Бібер не дозволяє батькам бачитися з її двомісячним сином.