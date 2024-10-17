Стало известно, почему Хейли Бибер не появилась на показе Victoria's Secret (фото)

Хейли Бибер считается одной из ведущих моделей Victoria's Secret, в прошлом году она приняла участие в нескольких рекламных съемках компании. Однако на показе в Нью-Йорке звезда не появилась.

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Американская модель и телезвезда Хейли Бибер пропустила показ коллекции Victoria's Secret, который состоялся вечером 15 октября в Duggal Greenhouse в Нью-Йорке и на это есть свои причины, пишет Daily Mail.

27-летнюю Хейли во вторник не было видно на показе мод знаменитого бренда, где на подиуме блистали ее подруги Джиджи и Белла Хадид. Это связано с тем, что "у нее сейчас много дел, и я думаю, все это понимают", — сообщил источник.

Модель Хейли Бибер Фото: Instagram haileybieber

В частности, есть три очень веские причины, по которым она отказалась от участия в крупнейшем показе нижнего белья года. Одна из причин, и она наиболее очевидна, заключается в том, что она недавно стала мамой — ее малышу всего семь недель. Джек Блюз Бибер родился 22 августа 2024 года.

Хейли Бибер со своим мужем Джастином Фото: Instagram @justinbieber

Но есть и другие причины, по которым Хейли остается дома. Две другие причины — скандал с рэпером Дидди, в котором замешан ее муж, а также сложные отношения с ее отцом Стивеном Болдуином и матерью. Кроме того, звезда в последнее время очень заботится о своем здоровье.

"Хейли прекрасно понимает, что ей необходимо избегать стресса в послеродовой период, поскольку она находится в деликатном положении, а ее здоровье — главный приоритет. Всего два года назад ей сделали операцию на сердце", — сказал источник. Изветно, что в марте 2022 года у Бибер появились симптомы, похожие на инсульт, и ее госпитализировали. Врачи определили, что тромб переместился из ее сердца в мозг, вызвав транзиторную ишемическую атаку (ТИА), также известную как мини-инсульт. Тогда она перенесла сложную операцию.

Ранее, 15 октября, Фокус писал о том, что Хейли Бибер не разрешает родителям видеться с ее двухмесячным сыном.