Хейли Бибер продемонстрировала стильный тренч на осень 2024 (фото)

Несколько недель назад знаменитость впервые стала мамой. У них с Джастином Бибером родился сын Джек Блюз.

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27-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала стильный тренч на осень 2024 года. Об этом пишет Daily Mail.

Жена Джастина Бибера, которая в августе родила сына Джека от 30-летнего певца, надела тренч верблюжьего оттенка в сочетании с темно-синими брогами, когда она отправилась на дегустацию кофе.

К октябрьскому образу молодая мама добавила солнцезащитные очки и несколько лаконичных украшений. В частности, Хейли сделала макияж с акцентом на губы. Она также носила черную кожаную сумку и синюю коробку.

Модель носила свои пряди, зачесанные назад, в изящной прическе и продемонстрировала серебряные серьги.

Хейли Бибер

Джастин Бибер не присоединился к своей возлюбленной на осенней прогулке.

Выход произошел на фоне сообщений о том, что артист полон решимости игнорировать внимание к его связи с Шоном "Дидди" Комбсом, решив вместо этого сосредоточиться на своей роли отца.

"Джастину кажется, что нет никого, с кем он мог бы поговорить, кто бы это понимал, и, честно говоря, он даже не полностью понимает", — пояснил инсайдер.

Напомним, Хейли и Джастин Бибер впервые стали родителями.

Также Фокус писал о напряженных отношениях Хейли Бибер с ее родными.