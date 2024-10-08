Гейлі Бібер продемонструвала стильний тренч на осінь 2024 (фото)

Кілька тижнів тому знаменитість уперше стала мамою. У них з Джастіном Бібером народився син Джек Блюз.

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27-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала стильний тренч на осінь 2024 року. Про це пише Daily Mail.

Дружина Джастіна Бібера, яка в серпні народила сина Джека від 30-річного співака, одягла тренч верблюжого відтінку в поєднанні з темно-синіми брогами, коли вона вирушила на дегустацію кави.

До жовтневого образу молода мама додала сонцезахисні окуляри та кілька лаконічних прикрас. Зокрема, Гейлі зробила макіяж з акцентом на губи. Вона також носила чорну шкіряну сумку та синю коробку.

Модель носила свої пасма, зачесані назад, у витонченій зачісці та продемонструвала срібні сережки.

Гейлі Бібер

Джастін Бібер не приєднався до своєї коханої на осінній прогулянці.

Вихід стався на тлі повідомлень про те, що артист сповнений рішучості ігнорувати увагу до його звʼязку із Шоном "Дідді" Комбсом, вирішивши натомість зосередитися на своїй ролі батька.

"Джастіну здається, що немає нікого, з ким він міг би поговорити, хто б це розумів, і, чесно кажучи, він навіть не повністю розуміє", — пояснив інсайдер.

Нагадаємо, Гейлі та Джастін Бібер уперше стали батьками.

Також Фокус писав про напружені стосунки Гейлі Бібер з її рідними.