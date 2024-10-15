Хейли Бибер не разрешает родителям видеться с ее двухмесячным сыном

Отношения Хейли с родителями испортились после того, как она забеременела. Отец девушки попросил поклонников молиться за нее и Джастина, но модель расценила это как вмешательство в ее личную жизнь.

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После рождения сына Джека Хейли Бибер и ее муж Джастин решили держать малыша подальше от отца и матери девушки, Стивена и Кенни Болдуинов, сообшает Mirror.

Ребенок у пары появился в середине августа. Своим поклонникам в соцсетях они показали только ножку новорожденного, но его лицо скрывают до сих пор.

После родов отец Хейли поздравил ее в социальных сетях. Стивен, который женат на Кенне Деодато с 1990 года, объединился с мамой Джастина, Патти Маллетт, чтобы отпраздновать рождение ребенка.

Кенниа Болдуин, Стивен Болдуин и Тамер Секин, доктор медицины Фото: Getty

После того как Патти написала на X: "Поздравляю @justinbieber и Хейли. Я люблю тебя навсегда, малыш Джек!", через несколько минут Стивен прокомментировал: "Аминь, поздравляю тебя и пусть Бог продолжит благословлять нашу семью".

Несмотря на это, Хейли предпочитает не подпускать родителей к внуку. Их отношения испортились, когда она забеременела. Тогда Стивен в соцсетях попросил фанатов молиться за Хейли и Джастина в социальных сетях. Он перепостил видео артиста и подписал его: "Христиане, пожалуйста, когда вы думаете о Джастине и Хейли, уделите минутку, чтобы помолиться за них, чтобы они обрели мудрость, защиту и приблизились к Господу".

Джастин и Хейли Биберы

Этот поступок очень разозлил Хейли. Она заявила Стивену, что не хочет, чтобы он вмешивался в их жизнь, на что тот ответил, что она даже не знала бы Джастина, если бы он ее с ним не познакомил.

Недавно девушка призналась, что она больше не так "близка" со своими знаменитыми родственниками. Свое чувство отчужденности она объяснила "очень независимой" натурой.

"Теперь я сама по себе, и я построила свою собственную семью", – подчеркнула модель и бизнесвумен.

Вместе с тем она благодарна родителям за очень приятные и прекрасные воспоминания о "довольно нормальном детстве".

Хейли начала работать моделью на подиуме для Topshop и Sonia Rykiel в 2014 году, а затем приняла участие в ряде кампаний для таких известных брендов, как Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и Levi's. Звезда также была лицом многих обложек журналов, включая Vogue, Elle и Harper Bazaar.

Когда она запустила свой бренд Rhode, он привлек 100 000 человек в лист ожидания, и, по данным Vogue Business, ей удалось продать 36 единиц хитового продукта бренда "glazing fluid" каждую секунду. Популярность желанной линии резко возросла еще больше после того, как она стала вирусной на TikTok. Весь этот успех означает, что Хейли, как говорят, имеет около $20 миллионов, по данным Celebrity Net Worth.

Ранее Фокус писал, что Джастин Бибер, которого называют одной из жертв сексуального насилия рэпера Шона Комбса, впервые нарушил молчание после ареста музыканта.