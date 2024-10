Друг или жертва: о чем молчит Джастин Бибер после ареста Puff Daddy (фото, видео)

В свое время Джастин Бибер называл P. Diddy самым влиятельным своим покровителем, а в прошлом году признавался ему в любви. После ареста рэпера канадский певец хранит молчание и дистанцировался от самого громкого скандала последних лет в американском шоу-бизнесе.

Скандал вокруг американского рэпера Puff Daddy, он же Шон Комбс, набирает обороты, и в грязное дело с торговлей людьми и секс-вечеринками с алкоголем, наркотиками и сексом втягиваются все больше знаменитостей. Некоторые из звезд в спешке подчищают соцсети, удаляя совместные фото с Шоном Комбсом, другие же предпочитают хранить молчание и никак не комментировать все, что происходит. Среди таковых — канадский певец Джастин Бибер. Все чаще в СМИ звучит информация о том, что он мог быть одной из жертв рэпера, однако, кроме домыслов, никаких подтверждений этому нет. Фокус попробовал разобраться, откуда появились подобные предположения.

В свете последних событий активно обсуждается видео "48 часов Джастина Бибера с Daddy", гда рассказывается о том, как юный 15-летний певец жил в особняке маститого рэпера. Эти кадры в ноябре 2009 года опубликовал сам Бибер, и они до сих пор на его канале.

Джастин Бибер провел немало времени с Шоном Комбсом

По информации StyleCaster, когда Джастин Бибер начинал свою карьеру, то называл Daddy одним из своих самых влиятельных людей. Он даже звонил магнату звукозаписи с предложением о сотрудничестве в 2009 году, когда ему было 15 лет. Их познакомил певец Ашер, подопечный Шона Комбса, о статусе отношений которого с рэпером теперь тоже много сплетничают.

"Эти двое (Джастин и Шон) несколько раз тусовались в течение более десяти лет и, по-видимому, были близки. Однако, узнав подробности ареста Daddy, Джастин, похоже, потрясен своим бывшим другом", — говорится в публикации.

В видео, о котором говорилось выше, Комбс отказался раскрывать, чем они занимались в то время.

"Вы когда-нибудь видели фильм "48 часов"? Прямо сейчас Джастин проводит 48 часов с Daddy, он и его мальчик. Они проводят лучшие времена в своей жизни. Где мы проводим время и что делаем, мы не можем раскрывать. Но это определенно мечта 15-летнего подростка", — говорит Шон.

Джастин, который в то время был подписан на лейбл Ашера, проводил время с рэпером в его особняке. Комбс дарит 15-летнему Биберу Lamborghini (хотя в Америке водить можно с 16-ти). А на 18-летие обещает подарить ему дом.

"Мне дали опеку над ним. Знаете, он подписал контракт с Ашером, и я был законным опекуном Ашера, когда он записывал свой первый альбом. Я сделал первый альбом Ашера. Мы собираемся оторваться по полной", — продолжил Комбс.

Когда Daddy спросил Джастина, что он хочет сделать, певец ответил: "Давай просто пойдем и найдем девушек".

Однако спустя год их отношения явно изменились. Поклонники откопали видео, в котором испуганный Джастин стоит рядом с Комбсом и оправдывается, когда рэпер спрашивает, почему они "больше не тусуются вместе". Бибер говорит, что у него нет его номера.

Шон был тем человеком, кто дал Биберу первую рюмку текилы, когда канадскому артисту исполнился 21 год, а в 2016-м посетил его день рождения и подарил куртку Bad Boy Entertainment.

В недавно появившемся интервью с Зейном Лоу, которое Бибер дал еще в апреле 2020 года, он говорил о желании защитить 18-летнюю Билли Айлиш от вреда музыкальной индустрии. Многие интерпретировали это как его отношения с Дидди.

"Мне было тяжело, когда я был таким молодым и работал в индустрии, и не знал, куда обратиться, и все говорили мне, что любят меня, и через секунду отворачивались. Я просто хочу защитить ее. Я не хочу, чтобы она прошла через то, через что прошел я. Я никому этого не желаю", — сказал он со слезами на глазах.

В сентябре 2023 года Daddy представляет Джастина Бибера в своем новом альбоме "The Love Album: Off The Grid", первом за 17 лет, где есть их совместная песня "Moments". Он похвалил певца, сказав, что тот "стал одной из самых больших суперзвезд в мире".

"Я встретил его, когда он играл на своей гитаре на улице. Для меня большая честь называть его близким другом и братом. До сих пор у меня не было возможности поработать с ним! Бог — величайший!" — говорил Комбс.

В свою очередь Бибер восторженно отозвался о сотрудничестве с Daddy.

"Помню, как я пошел в офис своего брата Daddy, чтобы предложить ему песню, которую я написал для него, когда мне было лет 14. К сожалению, песня оказалась отстойной, ха-ха. Перенесемся на несколько лет назад, когда Пафф спросил, не хотел бы я что-нибудь зафристайлить для его будущего альбома о любви. Дикий момент замкнувшегося круга, люблю тебя, @diddy", — написал он в своей истории в Instagram.

После ареста Комбса 16 сентября 2024 года и выдвинутых ему обвинений в сутенерстве, торговле людьми и насилии Бибер продолжает хранить молчание. Он заявил СМИ, что для него сейчас самое главное — его семья и маленький сын.

По словам источников Daily Mail, Джастин сожалеет о своем сотрудничестве с рэпером и отказывается говорить об аресте:

"Бибер так встревожен новостями о Daddy и не желает их осмысливать или обсуждать, поэтому он отстранился. Так много людей, которые помогли ему стать тем, кто он есть, были очень близки с Daddy, и это полностью его сбило с толку. Джастин не ответил на это после домашних обысков. Он и не собирается".

Информаторы добавили, что у певца был большой перерыв в работе с Комбсом, который припал на то время, когда происходили скандальные "белые вечеринки". За эти годы Бибер дистанцировался от музыкального магната, хотя, как говорилось выше, в прошлом году сотрудничал с ним для записи пластинки.

"Он был представлен в последнем альбоме Daddy, и если бы он знал что-либо из этого, он бы этого не сделал", — заверяют они.

Ранее Фокус писал, что на вечеринках Дидди присутствовал очень известный человек. Сейчас рэпер находится в тюрьме и боится за свою жизнь. Если его преступления будут доказаны в суде, ему грозит пожизненное заключение.