Джастин Бибер опроверг слухи о разводе с Хейли: детали
Пара всего несколько месяцев назад впервые стала родителями. А накануне одна деталь спровоцировала волну слухов о проблемах в их союзе.
Канадский певец Джастин Бибер объяснил, почему на самом деле отписался от жены Хейли в Instagram, что спровоцировало слухи об их разрыве. Об этом пишет Hola.
Музыкант рассказал, что кому-то удалось получить доступ к его аккаунту и отменить подписку на Хейли.
"Кто-то зашел в мою учетную запись и отменил подписку на мою жену", — отметил он.
Летом 2024 года у пары родился первый сын, которого назвали Джеком Блюзом. Джастин и Хейли поженились в 2018 году после разрыва музыканта с певицей Селеной Гомес.
Другие фотографии, опубликованные в аккаунте Бибера, свидетельствуют о том, что он работает над свежей музыкой и что вскоре может выйти новый альбом.
К тому же, накануне Джастин показался с Хейли на фото в своем Instagram, чем опроверг слухи об их разрыве.
Новый альбом станет первым для канадского певца с 2021 года, когда он выпустил Justice, который был номинирован на различные премии "Грэмми". Последний сингл Бибера вышел в 2022 году под названием Honest.
Напомним, Хейли Бибер похвасталась новым кольцом от Джастина.
Также Фокус писал о реакции Джастина Бибера на арест Пи Дидди.