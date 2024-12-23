Подарок со смыслом: Хейли Бибер похвасталась новым кольцом от мужа (фото)

Кольцо модели украшено камнями, которые соответствуют знакам Зодиака Хейли и маленького Джека.

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28-летняя американская модель Хейли Бибер, которая несколько месяцев назад родила первенца своему мужу, канадскому певцу Джастину Биберу, похвасталась подарком от любимого мужчины. На странице в Instagram она опубликовала фото кольца на безымянном пальце правой руки.

Кольцо инкрустировано зеленым хризолитом и желтым топазом.

Украшение имеет символическое значение, поскольку сын пары, Джек Блюз, родился в августе, и его камень – именно хризолит, а у Хейли, рожденной в ноябре, таковым является именно топаз. Каждый из камней Бибер обозначила на фото, подписав их "Джек" и "Мама" соответственно.

Кольцо Хейли Бибер Фото: Instagram haileybieber

Кольцо, по-видимому, было изготовлено Ring Concierge, которая также опубликовала фотографию украшений Хейли на своей странице в Instagram.

Это не первый раз Хейли продемонстрировала несколько украшений, связанных с ребенком. Еще в сентябре она поделилась в своих историях в Instagram фотографией, где показала свое новое золотое кольцо с бриллиантами "Мама" от ювелира из Лос-Анджелеса ISA Grutman.

В том же месяце Хейли также поделилась снимком милой кружки "Папа-медведь" мужа Джастина в честь его статуса новоиспеченного папы. На кофейной кружке был изображен мультяшный медведь в галстуке-бабочке, держащий сердце.

Джастин Бибер похвастался подарком от жены Фото: Instagram haileybieber

Ранее Фокус писал, что Хейли Бибер спустя два месяца после рождения сына вернулась к занятиям пилатесом.