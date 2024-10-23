Хейли Бибер спустя два месяца после рождения сына вернулась к занятиям пилатесом (фото)

Модель старается поддерживать свое тело в форме. Молодая мама после родов возобновила занятия спортом.

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Американская модель и телезвезда Хейли Бибер, которая недавно родила своего первенца, 22 октября была замечена выходящей с занятий по пилатесу в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

27-летняя Хейли воспитывает двухмесячного сына Джека Блюза Бибера от 30-летнего мужа, певца Джастина Бибера. Молодая мама продемонстрировала свою подтянутую фигуру после родов в облегающих спортивных шортах угольного оттенка, светло-сером укороченном топе и объемном зеленом бомбере свободного кроя. Красавица дополнила свой стильный образ черными мокасинами, белыми носками, темными солнцезащитными очками и большой черной сумкой, которую несла на плече. Бибер завязала волосы в конский хвост и, казалось, была без макияжа.

Это не первый выход в свет молодой мамы. Впервые она появилась на публике 11 сентября, через две две недели после родов. Она встретилась со своей давней подругой Кайли Дженнер. Они немного прогулялись, а затем поужинали в ресторане Il Segreto Ristorante в Бель-Эйр.

Ранее Фокус писал о том, что Джастин и Хейли Бибер впервые стали родителями. Гордый отец опубликовал фотографию, на которой была изображена крошечная ножка ребенка. Знаменитая пара решила не тянуть интригу и сразу раскрыла имя, которое выбрала для мальчика.