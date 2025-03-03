Оставила ни с чем: женщина выиграла 1 млн фунтов в лотерею и бросила парня (фото)

Бывший партнер Шарлотты Кокс, Майкл Картлидж, продолжает борьбу за часть выигрыша, утверждая, что она обещала разделить деньги. Однако сама женщина, похоже, не слишком обеспокоена этим.

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Победительница лотереи Шарлотта Кокс из Великобритании, бросившая своего бойфренда после выигрыша в 1 миллион фунтов стерлингов по скретч-билету, нашла новую любовь и тратит выигрыш на роскошную жизнь. Недавно она поделилась романтическим фото с новым избранником Кайлом Истом, наслаждаясь закатом на пляже. Об этом пишет The Sun.

Тем временем ее бывший партнер Майкл Картлидж продолжает борьбу за часть выигрыша, утверждая, что Шарлотта обещала разделить деньги. Однако оператор лотереи признал 37-летнюю женщину единственной законной победительницей.

Сама британка, похоже, не слишком переживает по этому поводу. Она уже отправилась в роскошный отпуск в Турцию с Кайлом и даже открыла с ним совместный бизнес по кейтерингу. Однако начало предпринимательской деятельности оказалось не таким гладким – купленный на выигрыш фургон для гамбургеров быстро сломался.

Шарлотта с новым парнем по имени Кайл Фото: Facebook

Несмотря на это, победительница лотереи не жалеет денег на личные удовольствия. Недавно она похвасталась в соцсетях новым серебристым BMW стоимостью 50 000 фунтов стерлингов. Этот пост вызвал бурную реакцию среди друзей, а ее бывший наверняка был не в восторге.

"Как будто весь мир не знает", – отшутилась Шарлотта в ответ на комментарий друга, поинтересовавшегося, откуда у нее деньги.

Бывший парень имеет право на половину выигрыша, несмотря на то, что Шарлотта купила билет и стерла Фото: Facebook

Друзья поддержали женщину, восхищаясь тем, как она "живет лучшей жизнью". Тем временем Майкл продолжает судебную тяжбу, утверждая, что лотерейный билет был куплен по его идее и что он даже пытался перевести деньги на покупку. Однако Шарлотта настаивает: билет был куплен на ее деньги, и она никому ничего не должна.

Ранее Фокус сообщал, что парень выиграл 58 млн фунтов и устроил вечеринку с друзьями в пентхаусе в другой стране. Во время поездки компания заглянула в известный пляжный клуб, ранее принимавший таких звезд, как Джастин Бибер. Помимо этого, они сняли сразу 2 пентхауса и наслаждались изысканными напитками.

Также стало известно, что Жаклин Мангус решила спрятать лотерейный билет в Библии. Женщина не придавала этому особого значения, но, как оказалось, это стало счастливым предзнаменованием.