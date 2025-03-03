Залишила ні з чим: жінка виграла 1 млн фунтів у лотерею і кинула хлопця (фото)

Колишній партнер Шарлотти Кокс, Майкл Картлідж, продовжує боротьбу за частину виграшу, стверджуючи, що вона обіцяла розділити гроші. Однак сама жінка, схоже, не надто стурбована цим.

Related video

Переможниця лотереї Шарлотта Кокс із Великої Британії, яка кинула свого бойфренда після виграшу в 1 мільйон фунтів стерлінгів за скретч-білетом, знайшла нове кохання і витрачає виграш на розкішне життя. Нещодавно вона поділилася романтичним фото з новим обранцем Кайлом Істом, насолоджуючись заходом сонця на пляжі. Про це пише The Sun.

Тим часом її колишній партнер Майкл Картлідж продовжує боротьбу за частину виграшу, стверджуючи, що Шарлотта обіцяла розділити гроші. Однак оператор лотереї визнав 37-річну жінку єдиною законною переможницею.

Сама британка, схоже, не надто переймається з цього приводу. Вона вже вирушила в розкішну відпустку до Туреччини з Кайлом і навіть відкрила з ним спільний бізнес із кейтерингу. Однак початок підприємницької діяльності виявився не таким гладким — куплений на виграш фургон для гамбургерів швидко зламався.

Шарлотта з новим хлопцем на ім'я Кайл Фото: Facebook

Попри це, переможниця лотереї не шкодує грошей на особисті задоволення. Нещодавно вона похвалилася в соцмережах новим сріблястим BMW вартістю 50 000 фунтів стерлінгів. Цей пост викликав бурхливу реакцію серед друзів, а її колишній напевно був не в захваті.

"Наче весь світ не знає", — віджартувалася Шарлотта у відповідь на коментар друга, який поцікавився, звідки в неї гроші.

Колишній хлопець має право на половину виграшу, незважаючи на те, що Шарлотта купила білет і стерла Фото: Facebook

Друзі підтримали жінку, захоплюючись тим, як вона "живе кращим життям". Тим часом Майкл продовжує судову тяганину, стверджуючи, що лотерейний білет був куплений за його ідеєю і що він навіть намагався переказати гроші на покупку. Однак Шарлотта наполягає: квиток був куплений на її гроші, і вона нікому нічого не винна.

Раніше Фокус повідомляв, що хлопець виграв 58 млн фунтів і влаштував вечірку з друзями в пентхаусі в іншій країні. Під час поїздки компанія заглянула у відомий пляжний клуб, який раніше приймав таких зірок, як Джастін Бібер. Крім цього, вони зняли відразу 2 пентхауси і насолоджувалися вишуканими напоями.

Також стало відомо, що Жаклін Мангус вирішила заховати лотерейний білет у Біблії. Жінка не надавала цьому особливого значення, але, як виявилося, це стало щасливою ознакою.