Парень отомстил девушке, публично раскрыв детали ее интрижки с преподавателем (фото)

Однажды девушка отказала бойфренду в свидании, сказав, что устала, но на самом деле в это время занималась любовью с научным руководителем.

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Нанкинский педагогический университет (Китай) после предварительного расследования объявил о решении уволить 46-летнего преподавателя по фамилии Сун, который якобы имел романтические отношения с аспиранткой. Об этом стало известно после того, как ее парень (Ван) опубликовал в социальных сетях 14-страничную презентацию об этой интрижке, раскрыв все детали, пишет издание South China Morning Post.

В размещенном документе изложена история отношений Сун, который работал заместителем декана экологического факультета, со своей молодой аспиранткой.

Среди прочего там можно увидеть скриншоты переписки парочки, в которой девушка называет своего женатого преподавателя ласковыми именами. Тот советует подопечной выйти замуж за молодого человека, но она не соглашается и пишет, что любит только его.

Преподаватель закрутил роман с аспиранткой Фото: Baidu

Сун неоднократно призывал Ван удалять переписку, но аспирантка чистила чат нерегулярно. Закончилось это тем, что ее бойфренд раскрыл факт измены. Однажды она отказала парню в свидании, сказав, что устала, но на самом деле в это время занималась любовью с научным руководителем в гостиничном номере.

В конце презентации бывший бойфренд девушки написал: "Надеюсь, что все люди, прочитавшие приведенные выше разговоры, почувствуют отвращение".

Напомним, ранее Фокус сообщал о случае, когда мужчина оригинально отомстил неверной жене, которая решила привести нового избранника в их совместный дом. Поскольку пара арендовала жилье, после расставания им пришлось еще два месяца делить быт.

Кроме того, мы писали о супругах, которые развелись всего через четыре дня после свадьбы. Оказалось, что невеста дважды изменила мужу еще во время их отношений до брака.