Пара подала на развод через 4 дня после свадьбы: что между ними произошло

Мужчина считал, что их отношения стали крепче после посещения парной терапии с психологом. Впрочем, сразу после свадьбы возлюбленная шокировала его известием.

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28-летний мужчина рассказал, что его жена подала на развод лишь через четыре дня после свадьбы. Деталями истории он поделился на одном из тематических форумов в Reddit, чтобы поинтересоваться мнениями других людей, пишет издание The Mirror.

Автор пишет, что познакомился с будущей женой на работе, когда она еще тайно встречалась с женатым мужчиной. Вскоре их отношения закончились, потому что любовник отказался покинуть жену.

"Потом мы с ней влюбились, завели щенка и съехались во время Covid. Все было прекрасно. Я купил ей красивое кольцо, сделал предложение, нанял замечательного фотографа и видеооператора", — рассказывает мужчина.

Однако вскоре он узнал, что партнерша закрутила роман на стороне с каким-то парнем из фитнес-зала: парочка тайно встречалась на пляже, чтобы провести время вместе.

"Это был тот самый пляж, где я сделал ей предложение. Кто знает, что еще произошло? Позже узнал, что в начале наших отношений она продолжала переписываться с тем женатым мужчиной, присылала ему скандальные фото и видео. В любом случае, за это время мне дважды изменяли", — отметил он.

Пара рассталась через считанные дни после свадьбы Фото: Freepic

Мужчина все же простил избранницу, ведь считал, что их отношения стали крепче после посещения парной терапии с психологом. Впрочем, сразу после свадьбы он узнал, что любимая изменила в третий раз.

"Через неделю она уже занималась сексом с другим парнем! Какое же это безумие! Сказать, что я был ошеломлен, это ничего не сказать. До сих пор перевариваю, пытаюсь найти слова, собрать воедино свои эмоции, хватаюсь за все, чтобы найти ответы", — поделился своими эмоциями автор истории.

Большинство пользователей сети в комментариях отметили, что он сам во всем виноват, однако были и те, кто поддержал.

"Не связывайся с женщиной, которая имеет отношения с женатым мужчиной. Этим все сказано. Разве можно ожидать чего-то другого от человека, который разрушает чужую семью!" — написала одна из участниц обсуждения.

Другой автор добавил: "Ну, ты закрутил роман с женщиной, которая спала с женатым мужчиной. Ты об этом знал. Надеюсь, получил ценный урок".

Напомним, ранее Фокус писал, что женщина отклонила предложение руки и сердца своего партнера после 10 лет отношений. Мужчина объясняет, что не спешил с женитьбой, так как боролся с тревожностью, а также ADHD — расстройством, связанным с дефицитом внимания и гиперактивностью. Однажды, решившись создать семью, он неожиданно получил отказ и позже рассказал об этом в Reddit.

Кроме того, 21-летняя Лили после восьми лет отношений с любимым Максом случайно узнала о его реальном возрасте — и правда ее шокировала. Об этом досадном опыте девушка рассказала на одном из тематических форумов.