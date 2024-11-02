Пара подала на розлучення через 4 дні після весілля: що між ними сталося

Чоловік вважав, що їхні стосунки стали міцнішими після відвідування парної терапії з психологом. Втім, відразу після весілля кохана приголомшила його звісткою.

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28-річний чоловік розповів, що його дружина подала на розлучення лише через чотири дні після весілля. Деталями історії він поділився на одному з тематичних форумів в Reddit, щоб поцікавитися думками інших людей, пише видання The Mirror.

Автор пише, що познайомився з майбутньою дружиною на роботі, коли вона ще таємно зустрічалася з одруженим чоловіком. Невдовзі їхні стосунки закінчилися, бо коханець відмовився покинути дружину.

"Потім ми з нею закохалися, завели цуценя та з'їхалися під час Covid. Все було чудово. Я купив їй красиву каблучку, зробив пропозицію, найняв чудового фотографа і відеооператора", — розповідає чоловік.

Однак невдовзі він дізнався, що партнерка закрутила роман на стороні з якимось хлопцем з фітнес-залу: парочка таємно зустрічалася на пляжі, щоб провести час разом.

"Це був той самий пляж, де я освідчився їй. Хто знає, що ще сталося? Пізніше дізнався, що на початку наших стосунків вона продовжувала листуватися з тим одруженим чоловіком, надсилала йому скандальні фото та відео. У будь-якому разі, за цей час мене двічі зраджували", — зазначив він.

Пара розлучилась за лічені дні після весілля Фото: Freepic

Чоловік все ж пробачив обраниці, адже вважав, що їхні стосунки стали міцнішими після відвідування парної терапії з психологом. Втім, відразу після весілля він дізнався, що кохана зрадила втретє.

"Через тиждень вона вже займалася сексом з іншим хлопцем! Яке ж це божевілля! Сказати, що я був приголомшений, це нічого не сказати. Досі переварюю, намагаюся знайти слова, зібрати докупи свої емоції, хапаюся за все, щоб знайти відповіді", — поділився своїми емоціями автор історії.

Більшість користувачів мережі у коментарях зазначили, що він сам у всьому винен, однак були й ті, хто підтримав.

"Не зв'язуйся з жінкою, яка має стосунки з одруженим чоловіком. Цим усе сказано. Хіба можна очікувати чогось іншого від людини, яка руйнує чужу сім’ю!" — написала одна з учасниць обговорення.

Інший дописувач додав: "Ну, ти закрутив роман з жінкою, яка спала з одруженим чоловіком. Ти про це знав. Сподіваюся, отримав цінний урок".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що жінка відхилила пропозицію руки та серця свого партнера після 10 років стосунків. Чоловік пояснює, що не поспішав з одруженням, позаяк боровся з тривожністю, а також ADHD — розладом, пов’язаним з дефіцитом уваги та гіперактивністю. Одного дня, наважившись створити сім’ю, він несподівано отримав відмову й згодом розповів про це у Reddit.

Крім того, 21-річна Лілі після восьми років стосунків з коханим Максом випадково дізналась про його реальний вік — і правда її шокувала. Про цей прикрий досвід дівчина розповіла на одному з тематичних форумів.