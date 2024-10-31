Жінка 10 років чекала на весілля з коханим: коли він зробив пропозицію, то почув відмову

Історія стосунків пари прогнозовано розділила позиції користувачів мережі: одні підтримують рішення жінки, інші називають її непослідовною й стають на захист чоловіка.

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Жінка відхилила пропозицію руки та серця свого партнера після 10 років стосунків. Чоловік пояснює, що не поспішав з одруженням, позаяк боровся з тривожністю, а також ADHD — розладом, пов’язаним з дефіцитом уваги та гіперактивністю. Одного дня, наважившись створити сім’ю, він несподівано отримав відмову й згодом розповів про це у Reddit.

Потенційна наречена відхилила пропозицію руки й серця, бо вважала, що коханий надто довго зволікав з освідченням.

"Вчора зробив пропозицію своїй дівчині, з якою ми зустрічаємося 10 років, а вона сказала: "Вибач, але я не думаю, що нам варто одружуватися. Ти витратив 10 років, аби вирішити, чи підходжу я на роль дружини. Не знаю, як бути щасливою з такою реальністю", — написав анонімний автор історії.

Він додав, що зараз шкодує про це: "Я дійсно облажався. Тепер кохана жінка не хоче бути моєю дружиною. Не знаю, що мені, бляха, робити". В іншому дописі чоловік поділився, що партнерка вмовила його піти на терапію, аби впоратися з проблемами зі здоров'ям.

Жінка відмовила на пропозицію руки та серця Фото: Reddit

"Я нарешті відчув, що здатен самостійно керувати своїм життям і нарешті став достатньо дорослим, аби одружитися. Зробив пропозицію на нашу 10-ту річницю — і ось ми тут", — пише він.

Незручна ситуація прогнозовано розділила позиції користувачів мережі: одні підтримують рішення жінки, інші називають її непослідовною й стають на захист чоловіка.

"Чому так довго чекав?" — поцікавилась одна з учасниць обговорення;

"Вони обидва змарнували життя і час один одного", — додав інший дописувач;

Наступний коментатор зазначив: "10 років?! Вона має повне право злитися. Схоже, що він чекав на щось краще, зрозумів, що нічого не вийде, і от заспокоївся".

Ще один юзер написав: "Те, що вона залишилася в цих стосунках, доводить, що її влаштовували часові рамки. Вона все зіпсувала й змарнувала його час".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 21-річна Лілі після восьми років стосунків з коханим Максом випадково дізналась про його реальний вік — і правда її шокувала. Про цей прикрий досвід дівчина розповіла на одному з тематичних форумів на соціальній платформі Reddit.

Крім того, співачка Джилліан Лавін із США пожертвувала своєю кар'єрою, витратила всі заощадження й проїхала через пів країни заради кохання, а потім дізналась, що партнер її покинув.