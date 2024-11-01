Мужчина отомстил неверной женщине, которая решила заселить нового избранника в общий дом

Поскольку пара жила в арендованном помещении, им пришлось делить быт в течение двух месяцев после расставания.

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Мужчина рассказал, что его неверная партнерша решила заселить своего любовника в семейный дом и ожидала, что он оттуда вскоре съедет. Этой историей анонимный автор поделился на одном из форумов на социальной платформе Reddit.

Поскольку пара жила в совместном арендованном помещении, им пришлось делить быт в течение двух месяцев после расставания.

"У нас было две спальни, поэтому девушка переехала в другую, но постоянно раздражалась, что я не нашел себе другого жилья. В конце концов, начала ссориться так сильно, что мне пришлось остаться на выходные у родственников. Потом она позвонила и сообщила, что у нее есть новая соседка, которая займет мое место. Сначала я думал согласиться, а потом ответил, что так не пойдет. Как выяснилось, человек, с которым она собиралась жить вместе, был тем самым любовником", — написал он.

Чтобы отомстить неверной партнерше, мужчина заплатил за следующие 2 месяца аренды и тем самым не дал парочке съехаться.

"Если я не подпишу договор, то новенькому жильцу не позволят парковаться на территории комплекса — правила очень строгие, и его авто эвакуируют за нарушение. Кроме того, в положении указано, что никто не может быть заселен без моего разрешения. Это сработало — их планы были разрушены", — добавил автор истории.

Пользователи сети в разделе комментариев начали активно обсуждать его рассказ.

"Она действительно думала, что ты просто уедешь и не заберешь свои вещи?";

"Ты сам виноват в том, что позволил девушке оскорблять себя. Блокируй ее и живи дальше";

"Вам будет лучше без нее".

"Твоя бывшая, похоже, одна из тех людей, которые ожидают, что все всегда будет решаться в ее пользу. Молодец, что не поддался".

Напомним, ранее Фокус писал, что 21-летняя Лили после восьми лет отношений с любимым Максом случайно узнала о его реальном возрасте — и правда ее шокировала. Об этом досадном опыте девушка рассказала на одном из тематических форумов на социальной платформе Reddit.

Кроме того, женщина отклонила предложение руки и сердца своего партнера после 10 лет отношений. Мужчина объясняет, что не спешил с женитьбой, поскольку боролся с тревожностью, а также ADHD — расстройством, связанным с дефицитом внимания и гиперактивностью.