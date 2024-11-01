Чоловік помстився невірній жінці, яка вирішила заселити нового обранця у спільний будинок

Оскільки колишня пара жила в орендованому помешканні, їм довелося ділити побут упродовж двох місяців після розставання.

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Чоловік розповів, що його невірна партнерка вирішила заселити свого коханця в сімейний будинок й очікувала, що він звідти невдовзі з'їде. Цією історією анонімний автор поділився на одному з форумів на соціальній платформі Reddit.

Оскільки пара жила у спільному орендованому помешканні, їм довелося ділити побут упродовж двох місяців після розставання.

"У нас було дві спальні, тож дівчина переїхала в іншу, але постійно дратувалася, що я не знайшов собі іншого житла. Врешті-решт, почала сваритися так сильно, що мені довелося залишитися на вихідні у родичів. Потім вона зателефонувала й повідомила, що має нову сусідку, яка займе моє місце. Спершу я думав погодитися, а потім відповів, що так не піде. Як з’ясувалось, людина, з якою вона збиралась жити разом, була тим самим коханцем", — написав він.

Аби помститися невірній партнерці, чоловік заплатив за наступні 2 місяці оренди й тим самим не дав парочці з’їхатися.

"Якщо я не підпишу договір, то новенькому мешканцю не дозволять паркуватися на території комплексу — правила дуже суворі, і його авто евакуюють за порушення. Крім того, у положенні зазначено, що ніхто не може бути заселений без мого дозволу. Це спрацювало — їхні плани були зруйновані", — додав автор історії.

Користувачі мережі у розділі коментарів почали активно обговорювати його розповідь.

"Вона справді думала, що ти просто з'їдеш і не забереш свої речі?";

"Ти сам винен у тому, що дозволив дівчині ображати себе. Блокуй її й живи далі";

"Вам буде краще без неї".

"Твоя колишня, схоже, одна з тих людей, які очікують, що все завжди вирішуватиметься на їхню користь. Молодець, що не піддався".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 21-річна Лілі після восьми років стосунків з коханим Максом випадково дізналась про його реальний вік — і правда її шокувала. Про цей прикрий досвід дівчина розповіла на одному з тематичних форумів на соціальній платформі Reddit.

Крім того, жінка відхилила пропозицію руки та серця свого партнера після 10 років стосунків. Чоловік пояснює, що не поспішав з одруженням, позаяк боровся з тривожністю, а також ADHD — розладом, пов’язаним з дефіцитом уваги та гіперактивністю.