Хлопець помстився дівчині, публічно розкривши деталі її інтрижки з викладачем (фото)

Одного разу дівчина відмовила бойфренду в побаченні, сказавши, що втомилася, але насправді в цей час займалася коханням з науковим керівником.

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Нанкінський педагогічний університет (Китай) після попереднього розслідування оголосив про рішення звільнити 46-річного викладача на прізвище Сун, який начебто мав романтичні стосунки з аспіранткою. Про це стало відомо після того, як її хлопець (Ван) опублікував у соціальних мережах 14-сторінкову презентацію про цю інтрижку, розкривши всі деталі, пише видання South China Morning Post.

У розміщеному документі викладена історія стосунків Сун, який працював заступником декана екологічного факультету, зі своєю молодою аспіранткою.

Серед іншого там можна побачити скриншоти листування парочки, в якому дівчина називає свого одруженого викладача лагідними іменами. Той радить підопічній вийти заміж за молодого чоловіка, але вона не погоджується й пише, що кохає тільки його.

Викладач закрутив роман з аспіранткою Фото: Baidu

Сун неодноразово закликав Ван видаляти листування, але аспірантка чистила чат нерегулярно. Скінчилося це тим, що її бойфренд розкрив факт зради. Одного разу вона відмовила хлопцеві в побаченні, сказавши, що втомилася, але насправді в цей час займалася коханням з науковим керівником у готельному номері.

Наприкінці презентації колишній бойфренд дівчини написав: "Сподіваюся, що всі люди, які прочитали наведені вище розмови, відчують огиду".

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про випадок, коли чоловік оригінально помстився невірній дружині, яка вирішила привести нового обранця в їхній спільний будинок. Оскільки пара орендувала житло, після розставання їм довелося ще два місяці ділити побут.

Крім того, ми писали про подружжя, яке розлучилося всього через чотири дні після весілля. Виявилося, що наречена двічі зрадила чоловіка ще під час їхніх стосунків до шлюбу.