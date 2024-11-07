Жінка застукала чоловіка на зраді з коханкою, нею виявилася його двоюрідна сестра: деталі

Коментатори однозначно стали на сторону героїні історії, радили їй негайно розлучатися з таким чоловіком і відверто засудили факт інцесту.

39-річна жінка випадково дізналася про те, що її 42-річний чоловік зраджував з іншою. Однак коли виявилося, з ким саме її чоловік це робив, це викликало в неї шок і повне відчуття розбитості. Своєю історією вона поділилася з користувачами на платформі Reddit.

Героїня історії написала, що прожила у шлюбі з чоловіком 15 років, у пари народилося двоє дітей і вони почувалися доволі стабільно у фінансовому плані. Тому ніяких приводів для думок, що її чоловік може зраджувати з іншою, у жінки не було.

"Він ніколи не зраджував мені, або принаймні я хотіла в це вірити", — написала вона, однак потім відзначила, що ситуація почала погіршуватися з моменту, коли до них переїхала жити його 36-річна двоюрідна сестра Мері.

Жінка пише, що всі члени сім’ї відзначали, що її обранець та Мері були дуже близькими друзями у дитинстві. Сама героїня історії раділа тому, що зможе з нею стати подругами, бо її присутність робила чоловіка щасливішим ніж зазвичай.

"Однак те, що я побачила, спустошило мене й змусило задуматися — чи не було моє життя за останнє десятиліття певною брехнею?", — пише героїня історії.

Вона пише, що одного разу прокинулася пізно вночі та не побачила поруч свого чоловіка, що не було дивним, адже він часто міг працювати допізна у своєму кабінеті. Після того, як вона сходила до туалету, вона пішла шукати чоловіка, але не знайшла на звичному місці.

"Я розхвилювалася і почала його шукати, навіть вибігла на балкон, але й там не було його. Я спустилася вниз, прямуючи на кухню, коли почула якийсь ледь помітний звук, що долинав із кімнати для гостей", — розповіла жінка.

Героїня пише, що спочатку проігнорувала звуки з кімнати гостей та пройшла повз, бо думала, що Мері запросила до себе хлопця на одну ніч чи щось подібне.

"Однак коли я не знайшла свого чоловіка на кухні, то мені почалися закрадатися погані думки в голову, і я боялася найгіршого. Тому пішла в кімнату для гостей, і знайшла свого чоловіка — він був там, повністю голим і займався сексом з Мері. Коли я це побачила, то втратила дар мови та не знала, як реагувати", — написала жінка, додаючи, що не говорила ні з чоловіком, ні з Мері про це, і тому не знає як їй вчинити далі.

Коментатори у чаті доволі відверто було в шоці як від зради, так і від факту інцесту. Один дописувач радив їй знайти "хорошого адвоката, який займається розлученнями", а другий юзер сказав, що був у шоці від того, що жінці довелося дізнатися про зраду чоловіка.

Треті коментатори висловили припущення, що близькість її обранця та Мері з дитинства вже свідчили, що вони були значно ближче, ніж могло здаватися. Ще одна група дописувачів висловила огиду від факту інцесту, і заявили, що після факту зради, героїня має однозначно розлучитися.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як чоловік помстився невірній жінці, яка вирішила заселити нового обранця у спільний будинок. Оскільки колишня пара жила в орендованому помешканні, їм довелося ділити побут упродовж двох місяців після розставання.

Також ми розповідали, як пара подала на розлучення через 4 дні після весілля. Виявилося, що обраниця чоловіка двічі встигла зрадити його з іншими за час їхнього зустрічання.