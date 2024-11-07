Женщина застукала мужчину на измене с любовницей, ею оказалась его двоюродная сестра: детали

Комментаторы однозначно стали на сторону героини истории, советовали ей немедленно разводиться с таким мужчиной и откровенно осудили факт инцеста.

39-летняя женщина случайно узнала о том, что ее 42-летний муж изменял с другой. Однако когда оказалось, с кем именно ее муж это делал, это вызвало у нее шок и полное ощущение разбитости. Своей историей она поделилась с пользователями на платформе Reddit.

Героиня истории написала, что прожила в браке с мужем 15 лет, у пары родилось двое детей и они чувствовали себя довольно стабильно в финансовом плане. Поэтому никаких поводов для мыслей, что ее муж может изменять с другой, у женщины не было.

"Он никогда не изменял мне, или по крайней мере я хотела в это верить", — написала она, однако затем отметила, что ситуация начала ухудшаться с момента, когда к ним переехала жить его 36-летняя двоюродная сестра Мэри.

Женщина пишет, что все члены семьи отмечали, что ее избранник и Мэри были очень близкими друзьями в детстве. Сама героиня истории радовалась тому, что сможет с ней стать подругами, потому что ее присутствие делало мужчину счастливее, чем обычно.

"Однако то, что я увидела, опустошило меня и заставило задуматься — не была ли моя жизнь за последнее десятилетие определенной ложью?", — пишет героиня истории.

Она пишет, что однажды проснулась поздно ночью и не увидела рядом своего мужа, что не было странным, ведь он часто мог работать допоздна в своем кабинете. После того, как она сходила в туалет, она пошла искать мужа, но не нашла на привычном месте.

"Я разволновалась и начала его искать, даже выбежала на балкон, но и там не было его. Я спустилась вниз, направляясь на кухню, когда услышала какой-то едва заметный звук, доносившийся из комнаты для гостей", — рассказала женщина.

Героиня пишет, что сначала проигнорировала звуки из комнаты гостей и прошла мимо, потому что думала, что Мэри пригласила к себе парня на одну ночь или что-то подобное.

"Однако когда я не нашла своего мужа на кухне, то мне начались закрадываться плохие мысли в голову, и я боялась худшего. Поэтому пошла в комнату для гостей, и нашла своего мужа — он был там, полностью голым и занимался сексом с Мэри. Когда я это увидела, то потеряла дар речи и не знала, как реагировать", — написала женщина, добавляя, что не говорила ни с мужем, ни с Мэри об этом, и поэтому не знает как ей поступить дальше.

Комментаторы в чате довольно откровенно были в шоке как от измены, так и от факта инцеста. Один корреспондент советовал ей найти "хорошего адвоката, который занимается разводами", а второй юзер сказал, что был в шоке от того, что женщине пришлось узнать об измене мужа.

Третьи комментаторы высказали предположение, что близость ее избранника и Мэри с детства уже свидетельствовали, что они были значительно ближе, чем могло казаться. Еще одна группа корреспондентов выразила отвращение от факта инцеста, и заявили, что после факта измены, героиня должна однозначно развестись.

Напомним, Фокус писал о том, как мужчина отомстил неверной женщине, которая решила заселить нового избранника в общий дом. Поскольку бывшая пара жила в арендованном помещении, им пришлось делить быт в течение двух месяцев после расставания.

Также мы рассказывали, как пара подала на развод через 4 дня после свадьбы. Оказалось, что избранница мужчины дважды успела изменить ему с другими за время их встречи.