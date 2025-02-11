Совсем плох: Джастин Бибер появился на улице в банном халате

В последнее время певец стал настоящим затворником, а его состояние у многих поклонников вызывает серьезную тревогу.

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30-летний канадский певец Джастин Бибер все больше беспокоит поклонников, которые считают, что у него серьезные психологические проблемы. Он постоянно выглядит угрюмым и отрешенным, а также совершенно перестал следить за своим гардеробом. Очередное подтверждение этому – появление артиста на улице в Нью-Йорке в одном банном халате и уггах, пишет Daily Mail. На голове у него была шапочка. По слухам, в таком виде он возвращался со СПА-процедур.

Тем временем его жена Хейли, которая недавно родила сына, ищет утешения в компании своей подруги Кендалл Дженнер. Девушки вместе отправились на обед и были одеты куда более уместно, чем муж Хейли. Миссис Бибер выглядела непринужденно в черных мешковатых штанах и подходящем топе, добавив кожаную куртку. Кендалл была в джинсах, серой футболке и замшевом блейзере цвета загара, в паре с черным вязаным шарфом и сумочкой цвета бордо.

В последнее время вокруг Биберов циркулирует все больше слухов, связанных с проблемами в их браке и нестабильным состоянием певца. По словам людей из их окружения, поведение Джастина "Неприемлемое". Ранее в этом месяце пара уже дала повод для сплетен, когда их видели по отдельности в популярном ресторане Bar Pitti.

Хейли была замечена уходящей одна, в то время как Джастин прибыл с группой друзей всего полчаса спустя, прежде чем уйти в гордом одиночестве.

Источники, близкие к паре, говорят, что усталый вид Джастина может быть результатом того, что он стал "погранично замкнутым", борясь с давлением большой толпы и постоянным вниманием после многих лет на виду у общественности.

"У него развился глубокий страх находиться в местах с большим количеством людей, и он испытывает глубоко укоренившееся беспокойство по поводу больших толп. Это одна из причин, по которой он некоторое время не гастролировал. Джастин сосредоточился на попытках исцелиться и поправиться, избегая слишком частых вылазок вдали от дома, где ему пришлось бы общаться с незнакомцами, — и это, в свою очередь, порой делало его почти затворником", – сказал информатор.

Его страхи сказались на Хейли, которая отчаянно пыталась подтолкнуть его преодолеть свои опасения, а инсайдер утверждал, что их недавняя поездка в Аспен была ее попыткой помочь ему легче войти в публичную жизнь.

Многие связывают депрессию Бибера с арестом Шона Комбса. Ходили слухи, что Джастин мог стать жертвой его домогательств, будучи подростком. Артист никак эту информацию не комментирует.

Ранее Фокус писал, как Джастин Бибер отреагировал на арест Puff Daddy.