Зовсім поганий: Джастін Бібер з'явився на вулиці в банному халаті

Останнім часом співак став справжнім відлюдником, а його стан у багатьох шанувальників викликає серйозну тривогу.

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30-річний канадський співак Джастін Бібер дедалі більше непокоїть шанувальників, які вважають, що у нього серйозні психологічні проблеми. Він постійно виглядає похмурим і відчуженим, а також зовсім перестав стежити за своїм гардеробом. Чергове підтвердження цьому – поява артиста на вулиці в Нью-Йорку в одному банному халаті та уггах, пише Daily Mail. На голові в нього була шапочка. З чуток, у такому вигляді він повертався зі СПА-процедур.

Тимчасом його дружина Гейлі, яка нещодавно народила сина, шукає розради в компанії своєї подруги Кендалл Дженнер. Дівчата разом вирушили на обід і були одягнені куди більш доречно, ніж чоловік Гейлі. Місіс Бібер мала невимушений вигляд у чорних мішкуватих штанях і відповідному топі, додавши шкіряну куртку. Кендалл була в джинсах, сірій футболці і замшевому блейзері кольору засмаги, в парі з чорним в'язаним шарфом і сумочкою кольору бордо.

Останнім часом навколо Біберів циркулює дедалі більше чуток, пов'язаних із проблемами в їхньому шлюбі та нестабільним станом співака. За словами людей з їхнього оточення, поведінка Джастіна "неприйнятна". Раніше цього місяця пара вже дала привід для пліток, коли їх бачили окремо в популярному ресторані Bar Pitti.

Гейлі помітили, як вона пішла одна, тоді як Джастін прибув із групою друзів лише через півгодини, перш ніж піти в гордій самоті.

Джерела, близькі до пари, кажуть, що втомлений вигляд Джастіна може бути результатом того, що він став "прикордонно замкнутим", борючись з тиском великого натовпу і постійною увагою після багатьох років на очах у громадськості.

"У нього розвинувся глибокий страх перебувати в місцях із великою кількістю людей, і він відчуває глибоко вкорінене занепокоєння з приводу великих натовпів. Це одна з причин, через яку він деякий час не гастролював. Джастін зосередився на спробах зцілитися і одужати, уникаючи надто частих вилазок далеко від дому, де йому довелося б спілкуватися з незнайомцями, — і це, своєю чергою, часом робило його майже самітником", — сказав інформатор.

Його страхи позначилися на Гейлі, яка відчайдушно намагалася підштовхнути його подолати свої побоювання, а інсайдер стверджував, що їхня нещодавня поїздка в Аспен була її спробою допомогти йому легше увійти в публічне життя.

Багато хто пов'язує депресію Бібера з арештом Шона Комбса. Ходили чутки, що Джастін міг стати жертвою його домагань, будучи підлітком. Артист ніяк цю інформацію не коментує.

Раніше Фокус писав, як Джастін Бібер відреагував на арешт Puff Daddy.